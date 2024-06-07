HTC geri döndü! Yeni telefonun tanıtımı için tarih verildi

07 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:39

Teknoloji dünyasında (özellikle mobil sektörde) uzun yıllar adından söz ettirmeyi başaran HTC, 12 Haziran 2024 tarihinde yeni akıllı telefonunu tanıtacağını duyurdu.

Bundan yaklaşık 10 yıl kadar evvel ikonik Android akıllı telefonlarıyla tanınan Tayvanlı teknoloji devi, 2024 yılında da piyasada varlığını sürdürmeye devam ediyor.

HTC, yeni cihazını sosyal medya platformu X'te #ALLFORU etiketiyle duyurdu. Paylaşımda cihazın yan tarafını gösteren bir görüntü sergilenirken, "2024.6.12. Yakında Geliyor" notuna yer verildi. Bunun dışında telefona dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

HTC U24 PRO GELİYOR

HTC'nin yakında çıkacak olan cihazının, U serisinin devamı olarak karşımıza geleceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda geçen yıl piyasaya sürülen ve "Metaverse odaklı" bir akıllı telefon olarak tanımlanan HTC U23 Pro'nun halefi olacağı ifade ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse; HTC U23 Pro, metaverse teknolojileri ve sanal gerçeklik özellikleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise gözler HTC U24 Pro olarak adlandırılması beklenen yeni cihaza çevrilmiş vaziyette.

Not: En baştaki görsel HTC U23 Pro'ya aittir.