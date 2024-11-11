Huawei, ABD ambargosunu delince TSMC devreye girdi! Çip sevkiyatları için yeni karar

11 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:38

ABD ambargosu altındaki Huawei, TSMC'den doğrudan çip alamadığı için aracı bir şirketle bu çipleri temin etmeye çalıştı. Ancak bu durumun tespit edilmesi üzerine ABD'nin emri doğrultusunda TSMC, Çinli müşterilere çip sevkiyatını askıya aldı.

ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei üzerindeki ambargosu devam ederken, bu konuda yeni bir gelişme daha yaşandı. Reuters tarafından paylaşılan habere göre, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ürettiği gelişmiş bir çipin Huawei imzalı bir işlemcide tespit edilmesi sebebiyle, ABD Ticaret Bakanlığı'nın talimatı üzerine Çinli müşterilerine çip sevkiyatını askıya aldı.

HUAWEİ, TSMC'NİN ÇİPLERİNİ GİZLİ GİZLİ KULLANMIŞ

ABD tarafından uzun süredir ambargo altında olan Huawei, doğrudan TSMC'den çip tedarik edemiyor. Ancak Huawei bu engeli aşmak için aracı bir şirket üzerinden TSMC çiplerini temin etmeye çalışmış. TechInsights tarafından gerçekleştirilen bir incelemede Huawei'nin yapay zeka odaklı bir sisteminde TSMC üretimi gelişmiş bir çipin bulunduğu ortaya çıktı.

Normal şartlarda ABD ambargosu nedeniyle Huawei'nin "kullanamaması" gereken bu çipin, aracı bir firma yoluyla şirkete ulaştırıldığı iddia ediliyor.

Bu durumun tespit edilmesi üzerine TSMC, Huawei başta olmak üzere Çinli şirketlere çip gönderimini durdurma kararı aldı. Bununla birlikte de TSMC'nin bu kararla ilgili olarak ABD'ye bilgi verdiği ve gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

Konuyla ilgili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Bir TSMC sözcüsü, "Yasalara uyan bir şirketiz. Yürürlükteki ihracat kontrolleri de dahil olmak üzere tüm geçerli kural ve düzenlemelere uymaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.