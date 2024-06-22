Huawei, Android'e veda etti! HarmonyOS NEXT güncellemesi alacak cihazlar açıklandı

22 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:56

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019 yılında dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın kararıyla kara listeye alınmış, bu ambargo nedeniyle akıllı telefonlarında ve tabletlerinde Google'ın servislerini kullanamaz hale gelmişti.

Huawei, ambargoya maruz kaldığında birçok kişi Çinli üreticinin mobil sektöre havlu atmak zorunda kalacağını öngörmüştü. Ancak "kötü komşu insanı mal sahibi yaptı" ve Huawei bu dönemde kendi işletim sistemi HarmonyOS'i geliştirdi.

HARMONYOS NEXT, ANDROID'DEN BAĞIMSIZ

HarmonyOS, Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) üzerine kuruluydu, yani teknik olarak Android'le bağı vardı. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi: Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanan HarmonyOS NEXT tanıtıldı.

HarmonyOS NEXT, farklı cihazlar arasında bağlantı kurma özelliğine sahip. Geliştiriciler, uygulamalarını her cihaz için ayrı ayrı ayarlamak zorunda kalmayacak. Tek sürüm, Huawei ekosistemindeki çeşitli ekran boyutlarında tutarlı kullanıcı deneyimi sağlamaya yetecek.

HARMONY INTELLIGENCE

HarmonyOS NEXT, yapay zeka özelliğini getirmeyi de unutmadı. 'Harmony Intelligence' adı verilen yeni platformda;

Görsel oluşturma

Konuşma bozukluğu olan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli ses onarımı

Görme engelli kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak Xiaoyi gibi birçok özelliği yer alıyor.

HARMONYOX NEXT HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Geliştirici (dev) beta testi

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Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (beta)