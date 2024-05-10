Huawei Android'i resmen kaldırıyor: HarmonyOS Next'in yayınlanacağı tarih belli oldu

10 May 2024 17:02 - Güncelleme : 10 May 2024 17:34

Huawei, Android tabanlı HarmonyOS işletim sisteminin yerine geçen, tamamen kendi dinamikleri üzerine inşa edilmiş yeni HarmonyOS Next platformunu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

Şimdiden yaklaşık 4 bin uygulamaya ev sahipliği yapan HarmonyOS Next, ekim ayında tanıtılması beklenen Huawei Mate 70 serisiyle hayata gözlerini açacak. Öncelikle iki platform arasındaki farkı açıklayalım;

HarmonyOS, Huawei'nin uygulama mağazasına sahip olsa da Android üzerinde inşa edildiğinden APK dosyası aracılığıyla yüklenen mobil uygulamaları çalıştırabiliyor. Fakat Next'te bu özellik yok. Yani Huawei Android ile bağlarını tamamen koparmış vaziyette.

500 BİN UYGULAMA HEDEFİ

Huawei, HarmonyOS Next'in desteklediği uygulama sayısını yakın zamanda 5 bine çıkarmayı umuyor. Uygulama geliştiricileri ile yapılan iş birlikleri sayesinde, 500 bin hedefleri konuşulmaya başlandı.

GOOGLE SERVİSLERİ KULLANILAMAYACAK

HarmonyOS Next'in Çin dışındaki kullanıcılar açısından en büyük dezavantajı, Google servislerinin kullanılamaması olacak. Aslında mevcut sürümde de durum farklı değildi fakat kullanıcılar bir şekilde Google'ın yasağını delebiliyorlardı.

Çin'de ise Google servisleri zaten kullanılmadığından bu pek de sorun teşkil etmiyor. Batılı şirketler tarafından geliştirilen uygulamalara izin verilmediği ülkede WhatsApp, Google, YouTube, Instagram gibi uygulamalara alternatif bulunuyor.

HUAWEI PURA 70 TANITILDI

Bu arada Huawei, geçtiğimiz günlerde Pura 70 serisini tanıttı. Şirketin ABD ambargosu gölgesindeki yeni nesil 5G destekli akıllı telefonu yakında Türkiye'ye de gelecek.

Ambargo demişken Huawei'nin önüne Amerika hükümeti bu sefer Intel ve Qualcomm engelini koydu. Bunun da, Çinli şirketin MateBook serisi başta olmak üzere bilgisayar üretimini sekteye uğratacağı tahmin ediliyor.