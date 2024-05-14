Huawei Avatr 07, elektrikli otomobillerde nadir görülen bir özellik ile tanıtıldı

14 May 2024 12:58 - Güncelleme : 14 May 2024 13:00

Daha çok akıllı telefon ve bilgisayar gibi tüketici elektroniği çözümleriyle tanınan Huawei, Çinli otomotiv şirketleri CATL ve Changan ile yaptığı iş birliğiyle "Avatr 07" isimli bir elektrikli otomobil geliştirdi.

Tesla Model Y'yi rakip seçen model, minimalist ve sade bir tasarımla kullanıcılarına hitap ediyor. Ön ve arka tarafta ince şerit far tasarımını benimseyen Huawei Avatr 07'nin gövdeye gömülü kapı kolları ile kamera formundaki yan aynaları da dikkatleri topluyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL, AMA....

Huawei Avatr 07 özünde bir elektrikli otomobil olsa da benzinli bir jeneratör ile güç üretiyor. Huawei'den gelen bilgiye göre 95 kWh kapasitedeki bataryasıyla 700km menzile çıkabilen otomobilin tam elektrikli bir versiyonu da gelecek dönemde satışa sunulacak.

Avatr 07'nin diğer öne çıkan özellikleri arasında 21 inç alaşım jantlar, hemzemin kapı kolları, beş koltuk, tavanda sürücü destek sistemlerini desteklemek için LiDAR sensörü gibi ayrıntılar bulunuyor. Huawei, otomobilin iç tasarımını gösteren bir görsel paylaşmadı.

HUAWEI AVATR 07 FİYATI

4,83 metre uzunluk, 1,98 metre genişlik ve 1,62 metre yükseklik değerlerine sahip olan Huawei Avatr 07, 2024'ün 3'üncü çeyreğinde Çin pazarına özel satışa sunulacak. Ve 35 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 130 bin TL) başlangıç fiyatıyla kullanıcılara hitap edecek.