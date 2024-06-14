Huawei HarmonyOS, iOS'u geçti: Apple için tehlike çanları çalıyor!

14 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:08

Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi Çin pazarında önemli bir kilometre taşına ulaştı. HarmonyOS, 2024 yılının ilk çeyreğinde Apple'ın iOS'unu ilk kez geçerek Çin'deki en büyük ikinci mobil işletim sistemi haline geldi.

HARMONYOS, ÇİN'DE IOS'TAN DAHA FAZLA KULLANILIYOR

Araştırma firması Counterpoint Research'ün raporu, HarmonyOS'un pazar payının 2023'ün 1. çeyreğinde yüzde 8'den 2024'ün 1. çeyreğinde yüzde 17'ye yükselerek önemli bir artış gösterdiğini vurguluyor. Aynı dönemde iOS'un payı ise yüzde 20'den yüzde 16'ya geriledi.

Bu, 2019'un ilk çeyreğinden bu yana, iOS'un Çin'deki ilk çeyrekte pazar payında görülen ilk düşüş oldu. Rapor bu düşüşü kısmen Apple'ın ürünleriyle doğrudan rekabet eden Huawei'nin yeni 5G akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesine bağlıyor.

Bununla birlikte HarmonyOS'un büyümesi Çin ile sınırlı değil. Küresel olarak, HarmonyOS'un pazar payı bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 2024 yılının 1. çeyreğinde yüzde 4'e ulaşırken, Android ve iOS'un pazar payları ise 2023 yılının 1. çeyreğinde sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 20'den yüzde 77 ve yüzde 19'a düştü.