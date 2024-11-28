Huawei Mate X6, onarım fiyatları ile şoke etti: O paraya sıfır telefon alınır!

28 Kasım 2024 16:03 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:05

Huawei, Mate X6 katlanabilir akıllı telefon serisini 1800 dolardan başlayan fiyatlarla tanıttı. Cihaz henüz Türkiye'de resmi olarak satışa sunulmadı. Ancak güncel dolar/TL kuruyla vergisiz yaklaşık 63 bin TL'ye denk geliyor. Eğer bu fiyata şaşırdıysanız hemen acele etmeyin. Telefonun ekran tamir maliyetleri, sıfır telefon fiyatına yakın seviyelerle akıl sınırlarını zorluyor.

Huawei, merakla beklenen Mate X6 serisini geçtiğimiz günlerde Çin'de "Mate Brand Ceromony" etkinliği sırasında tanıttı. En son teknolojiye sahip katlanabilir Mate X6 modelleri, yaklaşık 1800 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Lansmanla birlikte Çinli marka, telefonun onarım yedek parça fiyatlarını da açıkladı. Fiyatlar, akıl sınırlarını zorluyor...

SADECE EKRAN DEĞİŞİMİ İÇİN SIFIR TELEFON PARASI İSTENİYOR

Webtekno'nun aktardığına göre Huawei Mate X6 için açıklanan onarım ücretleri şöyle:

Dış ekran: 140 dolar (yaklaşık 4.900 TL)

140 dolar (yaklaşık 4.900 TL) İç ekran bileşenleri: 510 dolar (yaklaşık 17.700 TL)

510 dolar (yaklaşık 17.700 TL) Ekran montajı: 720 dolar (yaklaşık 25.000 TL)

720 dolar (yaklaşık 25.000 TL) Ekran bileşenleri: 830 dolar (yaklaşık 29.000 TL)

830 dolar (yaklaşık 29.000 TL) Batarya: 40 dolar (yaklaşık 1.400 TL)

40 dolar (yaklaşık 1.400 TL) Selfie kamera: 50 dolar (yaklaşık 1.750 TL)

50 dolar (yaklaşık 1.750 TL) Telefoto kamera: 110 dolar (yaklaşık 3.800 TL)

MATE X6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate X6 serisi, kendisini diğer katlanabilir akıllı telefonlardan ayıran etkileyici özelliklerle dolu. Cihaz açıldığında sadece 4,6 mm kalınlığıyla piyasadaki en ince kitap tarzı katlanabilir telefonlardan biri haline geliyor. Katlandığında ise kalınlık sadece 9,9 mm seviyesinde oluyor. Ayrıca telefon sadece 239 gram ağırlığıyla Galaxy S24 Ultra ile yaklaşık aynı ağırlıkta olmakla birlikte katlanabilir bir cihaz için hafif.

Arka panel iki premium kaplamayla geliyor: deri ve naylon fiber. Her ikisi de ekstra dayanıklılık sağlıyor ve telefonun düşmesi durumunda daha az hasar görmesini sağlıyor. Bununla birlikte Mate X6, IPX8 derecesine sahip, yani suya düşmeye karşı dayanıklı. Bu da genellikle çevresel koşullara karşı savunmasız olan katlanabilir cihazlar için önemli bir özelliktir.

Öte tarafta ise dış ekran Huawei'nin kendi geliştirdiği ikinci nesil Kunlun Glass ile korunuyor ve çizilmelere ve darbelere karşı gelişmiş koruma sunuyor.

Huawei Mate X6 teknik özellikleri: