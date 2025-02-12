Huawei Mate X6 Türkiye fiyatı belli oldu: 30 bin TL'lik hediye ile geliyor

Huawei'nin katlanabilir telefon pazarındaki en yeni modeli Mate X6 Türkiye topraklarında. Şu anda ön siparişe açılan cihaz, katlandığı zaman standart bir cep telefonu formuna kavuşurken, açıldığında tabletten farksız bir hale geliyor. Huawei Mate X6, Türkiye fiyatı oldukça pahalı olmasına rağmen beraberinde getirdiği ön sipariş kampanyaları ve hediyeler dolu dolu.

HUAWEI MATE X6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Huawei'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, Mate X6 Türkiye fiyatı 109 bin 999 TL olarak belirlendi. Telefon 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama seçeneğinden oluşan tek bir konfigürasyon ile tüketicilerin karşısına çıktı. Renk seçenekleri ise Siyah ve Nebula Kırmızı şeklinde duyuruldu.

Huawei, Mate X6'yı almak isteyen kullanıcıları teşvik etmek amacıyla cazip hediyeler ve indirimler sunuyor. Ön sipariş veren müşteriler 2.000 TL depozito ödediklerinde, 8.000 TL'lik bir indirimden yararlanabiliyor. Ayrıca ön sipariş veren kullanıcılar:

- 9.499 TL değerindeki Huawei Watch GT 46mm akıllı saat

- 66W gücündeki SuperPower hızlı şarj adaptörü

- 22.000 TL değerinde 12 ay boyunca geçerli tek seferlik ekran değişim garantisi gibi avantajlara sahip oluyor.

Hediyelerin toplam değeri 33 bin 298 TL seviyesinde.

HUAWEI MATE X6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate X6, amiral gemisi seviyesinde bir donanımla geliyor. Cihazın en dikkat çeken özellikleri şu şekilde:

- İşlemci: Kirin 9020

- RAM: 12 GB / 16 GB

- İç Ekran: 7.93 inç Katlanabilir OLED, 120Hz yenileme hızı

- Dış Ekran: 6.45 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

- Depolama: 512 GB / 1 TB

- Kamera: 50 MP ana kamera + 48 MP telefoto + 40 MP ultra geniş açı (Arka), 8 MP (Ön)

- Batarya: 5110 mAh, 66W kablolu / 50W kablosuz şarj desteği

- İşletim sistemi: HarmonyOS