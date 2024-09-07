Huawei Mate XT görüntüleri ortaya çıktı: Üç ekranlı, çift katlanabilir telefon geliyor

07 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 16:49

Huawei, sektörün ilk üç ekranlı ve çift katlanabilir telefonu olan Mate XT'nin en net görüntülerini paylaştı. Katlanabilir ekranın Z şeklinde katlanması ve akıllı telefon ekranı olarak kullanımına dair detaylar yakında açıklanacak. İşte Huawei Mate XT görüntüleri.

Huawei'nin önümüzdeki hafta sektörün ilk üç ekranlı, çift katlanabilir modelini piyasaya sürmesi planlanıyor ve ilk resmi teaser görüntüleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Şimdi ise Çinli üretici, Mate XT olarak adlandırılan modele dair bugüne kadarki en net görüntüyü paylaştı.

HUAWEI MATE XT BÖYLE BÖRÜNECEK

Huawei, Weibo'da Mate XT'nin bir görüntüsünü yayınladı ve bu da kullanıcılara yeni katlanabilir telefonun tasarımına göz atma fırsatı sağlamış oldu.

Görsel, iki katlanır menteşeyi ve katlandığında oluşan Z şeklini açıkça gösteriyor. Resim ayrıca katlanabilir ekranın en sol kısmının akıllı telefon ekranı olarak kullanılacağını doğruluyor. Katlanabilir ekranlar geleneksel akıllı telefon ekranlarına göre çizilmeye daha yatkın olduğundan ekranın bu kısmıyla ilgili dayanıklılık endişeleri olsa da Huawei'nin bunun için bir çözümü olduğu tahmin ediliyor

Bu resim, Huawei tarafından birkaç gün önce yayınlanan bir teaser videosuna katılıyor. Videoda cihazın arkası hem katlanmış hem de açılmış olarak gösterilmişti.

HUAWEI Mate XT modelinin tanıtılacağı etkinlik 10 Eylül'de gerçekleşecek. Şirket henüz herhangi bir küresel lansman planını açıklamadı. Ancak cihazın Çin dışındaki pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.