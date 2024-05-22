Huawei Pura 70 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı

22 May 2024 16:04 - Güncelleme : 22 May 2024 16:04

Huawei, geçen ay Çin'de satışa çıkardığı Pura 70 serisini Türkiye'de ön siparişe açtı. Bu adımla birlikte şirket, EMUI 4.2 işletim sistemiyle gelen en yeni amiral gemisi telefonlarını ülkemize resmen getirdi.

HUAWEI PURA 70 / 70 PRO / 70 ULTRA FİYATI

Huawei'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, Pura 70 Pro Türkiye fiyatı 49 bin 999 TL olurken, Pura 70 da 39 bin 999 TL olarak belirtildi. Ailenin en güçlü telefonu olan Pura 70 Ultra ise 69 bin 999 TL'ye satışa sunuldu.

Telefonların yanında FreeBuds Pro 3 kulaklık ve 12 ay ekstra garanti ücretsiz sunuluyor. Ek olarak, Pura 70 ve 70 Pro'nun yanında Watch GT 4 alacak olanlara 2 bin TL indirim yapılırken, Pura 70 Ultra ile beraber Huawei Watch Ultimate alımında 6 bin TL indirim uygulanmakta.

HAZİRAN AYINDA TESLİMATA ÇIKACAK

Huawei, Pura 70 ve Pura 70 Pro'yu 10 Haziran'dan itibaren teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Pura 70 Ultra için belirlenen tarih ise 17 Haziran olarak açıklandı.