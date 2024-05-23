Huawei, şarjı 10 gün giden akıllı saati Watch Fit 3'ü Türkiye'de satışa sundu

23 May 2024 10:25 - Güncelleme : 23 May 2024 10:25

Huawei, mayıs ayının başında dünya çapında tanıttığı yeni akıllı saati Huawei Watch Fit 3'ü Türkiye'de satışa sundu. Ayrıca şirket en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra'yı da dün itibarıyla ön siparişe açtı.

Huawei'nin yaptığı açıklamaya göre, Watch Fit 3 modeli 9.9 mm kalınlığa ve sadece 26 gram ağırlığa sahip. Saatin 1.82 inç AMOLED ekranı, 1.500 nit parlaklık ve 347 ppi çözünürlük sunarak kullanıcılarına yüksek kaliteli görüntü deneyimi vaat ediyor.

FARKLI KAYIŞ VE RENK SEÇENEKLERİ

Huawei Watch Fit 3, günlük kıyafetlere uyacak çeşitli renk ve kayış seçenekleri sunuyor. Siyah, pembe, yeşil ve beyaz renklerde floroelastomer kayışlar, hafiflik ve çabuk kuruma özellikleri sağlıyor. Kullanıcılar, iOS ve Android cihazlar ile uyumlu olan Huawei Sağlık uygulaması sayesinde saat yüzlerini kişiselleştirebiliyor. Huawei Watch Fit 3, kullanıcı ile cihaz arasındaki etkileşimi artıran üç yeni saat yüzü sunuyor.

Huawei Watch Fit 3, kullanıcılarına iOS ve Android cihazlarla uyumlu olan Huawei Sağlık uygulaması sayesinde saat yüzlerini kişiselleştirme imkanı sunuyor. Bu uygulama, kullanıcıların saat yüzlerini zevklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelerine olanak tanırken, cihaz ile kullanıcı arasındaki etkileşimi artıran üç yeni saat yüzü de saatin özellikleri arasında yer alıyor.

NORMAL KULLANIMDA 10 GÜN PİL ÖMRÜ

Huawei Watch Fit 3'ün en önemli özelliği; normal kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 1 hafta pil ömrü (şirketin iddiasına göre) sunabilmesi. 400 mAh'lik batarya 1 saatten uzun bir sürede doldurulabiliyor. 4 GB depolama alanı taşıyan akıllı saat, dahili mikrofon ve hoparlör ile görüşme desteğine de sahip.

HUAWEI WATCH FIT 3 FİYATI

Huawei Watch Fit 3, Huawei Online Mağaza üzerinde 4 bin 499 TL fiyatla satışa sunuluyor. İlk satış dönemine özel olarak, Huawei Online Mağaza siparişlerinde 699 lira değerinde ek saat kayışı ve 300 lira sepet indirimi hediye edilecek. Ayrıca vade farksız 3 taksit imkanı ile birlikte "AFIT3PR" kupon kodunu kullanarak 300 lira daha indirim yapılabiliyor.