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 | Banu İriç

Huawei'den NVIDIA’ya rest: Süper Düğüm!

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zekâ alanında NVIDIA’ya meydan okudu. CloudMatrix 384 sistemi, sektörde tüm dengeleri değiştirebilir.

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Huawei'den NVIDIA’ya rest: Süper Düğüm!
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 19:41

Dünyanın gözü Şanghay’daki Dünya Yapay Zekâ Konferansı’ndaydı. burada, şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ sunucu sistemi olduğunu iddia ettiği CloudMatrix 384’ü tanıttı. Bu sistem, ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle pazarına giremeyen GB200 NVL72’ye doğrudan rakip olarak konumlandırılıyor.

Huawei'den NVIDIA’ya rest: Süper Düğüm!


Huawei, bu yeni sistemle NVIDIA’nın üstünlüğüne karşı "farklı bir akıl" ortaya koyuyor. Tekil olarak daha düşük performanslı olsa da çok sayıda Ascend 910C işlemcinin yüksek hızlı bir ağ altyapısıyla bağlanması sayesinde, sistemin birlikte çalışarak devasa bir işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Huawei buna “süper düğüm mimarisi” adını veriyor.
KÂĞIT ÜSTÜNDE DAHA HIZLI

Huawei'nin verilerine göre CloudMatrix 384, yaklaşık 300 petaflop'luk bir performansa ulaşıyor. Bu rakam, NVIDIA’nın sisteminin 180 petaflop’luk sınırını aşıyor. Aynı zamanda daha yüksek bellek ve bant genişliği sunmasıyla öne çıkıyor.
Ama işin bir de bedeli var: Bu sistem saatte 559 kilovat tüketiyor. Yani yaklaşık dört kat daha fazla enerji harcıyor. Huawei ise bu durumu göze almış gibi; odak noktası "saf işlem gücü"
ABD'NİN YASAĞI, ÇİN’İN FIRSATI MI?

Huawei'nin bu çıkışı, sadece teknolojik değil, jeopolitik bir hamle olarak da okunuyor. ABD’nin uyguladığı yaptırımlar yüzünden NVIDIA, Çin'e gelişmiş çip satamıyor. Bu da Çinli yapay zekâ şirketlerini alternatif çözümlere yöneltiyor. CloudMatrix 384 ise tam da bu boşluğu doldurmak üzere geliştirildi.
Üstelik sistemin ilk duyurusu nisan ayında sessizce yapılmıştı. Ancak şimdi, Huawei sahneye güçlü bir şekilde çıkıyor. SemiAnalysis’ten analist Dylan Patel’e göre bu sistem, "NVIDIA’yı tahtından edebilecek kapasiteye sahip". Ona göre Huawei’nin ağ temelli çip kümeleme becerisi, birçok temel ölçütte rakibini geride bırakıyor.

Huawei'den NVIDIA’ya rest: Süper Düğüm!


NVIDIA ENDİŞELİ, ABD GERİ ADIMDA
Tüm bu gelişmeler, NVIDIA CEO’su Jensen Huang'ın da dikkatinden kaçmamış. Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Huawei'nin “oldukça hızlı hareket ettiğini” söylemiş ve bu sistemi doğrudan örnek göstermişti.
ABD tarafında ise çip savaşı tam anlamıyla politik bir satranç oyununa dönmüş durumda. Trump döneminde getirilen ihracat yasakları, NVIDIA'nın H20 gibi Çin'e özel çipler üretmesine yol açmıştı. Ancak 15 Temmuz’da Beyaz Saray, bu yasağa kısmen geri adım attı. H20 çipleri için özel lisanslar gündeme geldi.
Yapay Zekâ Sorumlusu David Sacks’a göre bu karar, NVIDIA’nın Çin pazarını kaybetmemesi adına alınmıştı. Fakat Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in açıklamaları daha geniş bir tabloyu ortaya koydu: Bu lisanslar, Çin'den nadir toprak minerali ithalatını güvenceye alan ticari bir anlaşmanın parçasıydı.

KARABORSA ÇİP PAZARI: YASAKLAR ÇÖZÜM MÜ?
Her şeye rağmen, yaptırımların ne kadar etkili olduğu tartışmalı. Financial Times’ın haberine göre mayıs ayından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar değerinde gelişmiş NVIDIA çipi gayriresmi yollarla Çin’e girdi. Bu yongalar arasında B200 GPU’larının da olduğu öne sürüldü.

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#çin
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#gpu
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Cloudmatrix 384
#Teknoloji
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