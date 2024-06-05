Hubble Uzay Teleskobu'nda 'jiroskop' arızası oluştu! Son durumu NASA açıkladı

05 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:14

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemleme faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Geçici olarak yapılan bu işlem, teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirilmesiyle oluştu.

HUBBLE UZAY TELESKOBU GÜVENDE

NASA, yaptığı açıklamada, uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Uzay Teleskobu'nun güvende ancak atıl durumda olduğunu belirtti.

YETKİLİLER SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı. 1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009'da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.

ARTIK TEK JİROSKOPLA ÇALIŞACAK

NASA Genel Merkezi'ndeki Astrofizik Bölümü ve Bilim Misyonu Direktörlüğü müdürü Mark Clampin, dün bir basın açıklamasında, "Hubble otuz yıldır evreni gözlemledi ve önümüzdeki yıllarda da gözlemlemeye devam edecek" diye konuştu.

Bununla birlikte, tek jiroskop modu Hubble ekibine bazı sınırlamalar getirecek. Örneğin bir bilim hedefinden diğerine geçmek daha uzun sürecek ve bunun da zamanlama verimliliğinde yaklaşık yüzde 12'lik bir azalmaya yol açacağı ifade ediliyor.

NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Hubble proje yöneticisi Patrick Crouse, Hubble'ın haziran ortasında yeni modda hazır ve çalışır durumda olmasının hedeflendiğini söyledi.