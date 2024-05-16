HÜRJET başarılı manevralarıyla Gök Vatan'da! TUSAŞ, 'Sürprize hazır olun' diyerek duyurdu
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 12:53 - Güncelleme : 16 May 2024 12:55
Geçen sene teker kesen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET, bir kez daha göklere çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "19 Mayıs'ta sürprize hazır olun" açıklamasında bulundu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), testlerine devam edilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET'in havada manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Konuya ilişkin TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahnede yıldız var. Dahası 19 Mayıs'ta Samsun'da." ifadesini kullandı.
"SÜRPRİZE HAZIR OLUN"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı