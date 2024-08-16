HÜRJET dalya dedi: Yerli ve milli jet uçağımız 100. uçuşunu tamamladı

16 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:15

Selçuk Bayraktar'ten TEKNOFEST açıklaması: "2018'den bu yana çığ gibi büyüdü"

Selçuk Bayraktar'ten TEKNOFEST açıklaması: "2018'den bu yana çığ gibi büyüdü"

Türkiye'nin yerli ve milli jet motorlu uçağı HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilmeye devam ederken dalya dedi. 25 Nisan 2023'te teker kesen ve mevcut test uçuşlarını başarıyla sürdüren HÜRJET, 100'üncü sortisini gerçekleştirdi.

HÜRJET'İN 100. UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

TUSAŞ, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından bir duyuru yaparak, HÜRJET'in 100'üncü uçuşunu geride bıraktığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüleri servis eden TUSAŞ, "İlk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştiren HÜRJET'ten 100. sorti! Hür kanatlarımızla hür semalarımızda!" diye not düştü.

GE AEROSPACE İLE F404 MOTOR ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde HÜRJET için çok önemli bir gelişme yaşandı. Seri üretim aşamasına geçilmeden önce motor konusunda ortaya çıkan belirsizlikleri çözmek için GE Aerospace, TEİ ve TUSAŞ arasında HÜRJET'in motoru konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı.

Üç şirket arasında daha önce yapılan iş birliğine sayesinde F404 motoru, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda kalifikasyon aşamasında olan HÜRJET eğitim jetine dahil edildi. HÜRJET'in, küresel eğitim jeti pazarında son derece rekabetçi olması bekleniyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada "HÜRJET'in modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, tandem koltuk konfigürasyonunda mükemmel bir performans sunarak modern pilot eğitiminde kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu mutabakat anlaşmasının tüm ilgili taraflara büyük başarı getireceğine inanıyoruz." dedi.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre HÜRJET tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanıyor. Aynı zamanda geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanında önemli bir güç unsuru olan bir silahlı varyantına da sahip.

Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılan HÜRJET, hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılacak. Ve KAAN gibi beşinci nesil uçaklara hitap edecek.