HÜRJET Mısır'da vitrine çıkacak

30 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 15:53

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 senelerinde de rekortmen listesinde yer almıştı

Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 senelerinde de rekortmen listesinde yer almıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET'in yurt dışı tanıtım faaliyetleri hızlanıyor. Temmuz ayında İspanya'nın yolunu tutan HÜRJET, bu kez 3-5 Eylül'deki Mısır Uluslararası Airshow'a katılacak, yapılması planlanan gösteriyle yeteneklerini sergileyecek.

Bu sınıfta bir uçak arayışında olduğu belirtilen Mısır, HÜRJET ile ilgileniyor. Airshow kapsamında başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle HÜRJET ve diğer TUSAŞ ürünleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli havacılık ve savunma etkinliklerinden biri olan Mısır Uluslararası Airshow, uluslararası havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerini, savunma sanayisi profesyonellerini ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.

Yeni iş ortaklıkları ve bölgesel pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunan etkinlikte, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation gibi küresel üreticiler ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Etkinlikte, ayrıca dünyaca ünlü akrobasi timleri, askeri hava kuvvetleri ve çeşitli hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştiriyor.

BİRÇOK ÜLKE BU SINIFTA ARAYIŞTA

HÜRJET'in dahil olduğu jet eğitim uçağı pazarı önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bu alandaki pazar büyüklüğü 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 1,6 milyar dolara ulaştı.

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmaya başladı.