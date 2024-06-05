HÜRJET ve ANKA-3'ten dünyaya gözdağı! Kol uçuşu gerçekleştirdiler

05 Haziran 2024 22:33 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:33

Türk savunma sanayisinin dev projeleri savaş uçağı ve insansız savaş uçakları yeni testlerini başarıyla gerçekleştiriyor.

ANKA VE HÜRJET BİRLİKTE UÇTU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanıp üretilen HÜRJET eğitim uçağı ile jet motorlu İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA-3 birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Böylelikle yeni nesil uçak sistemlerinde Otonom Kol Uçuşu için TUSAŞ önemli bir adım atmış oldu.

Bu uçuşlar, HÜRJET’in aynı zamanda 66’ıncı, ANKA-3’ün de 8’inci test sortisi oldu. HÜRJET geçen yıl Nisan ayında, ANKA-3 de geçen yıl Aralık ayında ilk uçuşlarını gerçekleştirmişti.

TUSAŞ, uçuşun 7 bin feet yani 2 bin 133 metre irtifada yapıldığını, hava araçlarının da saatte 165 knot (saatte 305 km) hızla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Her iki hava aracı da toplam 50 dakika havada kaldı.

OTONOM KOL UÇUŞU

Beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarının İHA’lar ile birlikte görev yapabilmesi TUSAŞ’ın Otonom Kol Uçuşu (OKU) konseptinde büyük bir yere sahip. Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile birlikte hem ANKA-3 hem de Baykar’ın KIZILELMASI kol uçuşu yapacak.

Bu sistemde Yapay Zekâ, Otonomi, Sensör ve Veri Füzyonu, Haberleşme, Hassas Seyrüsefer, İnsan Makine Arayüzü Teknolojileri birlikte hareket edecek.