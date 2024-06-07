HÜRJET ve GÖKBEY birlikte dünya sahnesinde gövde gösterisi yapacak!

07 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:12

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin en prestijli etkinliklerinden biri olarak bilinen Farnborough Airshow'da sivil ve askeri uçaklar, potansiyel müşterilere ve yatırımcılara sergileniyor. Bu fuar kapsamında milli hava araçları, yurt dışındaki ilk uçuşlarını gerçekleştirecekler.

MİLLİ HAVA ARAÇLARI, ETKİNLİK BOYUNCA 4'ER UÇUŞ YAPACAK

HÜRJET ve GÖKBEY, etkinlikte sergileyecekleri performanslarla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek.

Jet eğitim ve hafif taarruz görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı bir uçak olarak ilk görevine hazırlanan HÜRJET'in, bu yıl ayrıca 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Mısır Uluslararası Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapması planlanıyor.

Arama-kurtarma, VIP taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve askeri görevler gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen GÖKBEY helikopteri ise çok yönlü bir genel maksat helikopteri olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

HÜRJET, Farnborough Airshow’da gerçekleştireceği gösteri uçuşunda yüksek G kuvveti manevraları, hızlı tırmanış ve dalış ile uçuş dinamiklerinden örnekler verecek. GÖKBEY de manevra kabiliyetini ve stabil uçuş performansını ortaya koyacak.

TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNİN PRESTİJİNİ ARTIRACAK

Bu uçuşlar aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki mühendislik ve tasarım yeteneklerini de gözler önüne serecek. HÜRJET ve GÖKBEY'in bu prestijli etkinlikte yer alması, Türk havacılık sanayisinin uluslararası arenadaki tanınırlığını ve prestijini artıracak.

Sergilenen performanslar, potansiyel uluslararası iş birlikleri ve ihracat fırsatları için de önemli zemin oluşturacak. Son dönemde havacılık sanayisinde görülen canlanmanın bir yansıması olarak Farnborough Airshow'a yoğun bir ilgi ve rekor katılım bekleniyor. Etkinlik boyunca çeşitli hava araçlarıyla hava gösterileri yapılacak, yeni satın alma ve işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilecek.