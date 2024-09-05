HÜRJET'i uçuran F16 pilotu, yerli uçağa hayran kaldı: "Harika bir deneyimdi"

05 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:09

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'nda, Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah, Türk jet eğitim uçağı HÜRJET'i uçurdu. HÜRJET ile uçmanın kendisi için harika bir deneyim olduğunu belirten Elmallah, Türk-Mısır hava kuvvetlerinin iş birliğinden heyecan duyduğunu dile getirdi.

Mısır'daki El Alamein Havaalanı'nda yapılan Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor. Baykar'dan ASELSAN'a HAVELSAN'dan TUSAŞ'a birçok Türk savunma sanayisi şirketinin de ilgi gösterdiği fuarda Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah, jet eğitim uçağı HÜRJET'i uçurdu.

Dünyanın birçok ülkesinden şirketin savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği ve en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçakların çektiği fuara Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), etkinlikteki üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi.

F16 PİLOTU AHMED ELMALLAH, HÜRJET'E HAYRAN KALDI

Ahmed Elmallah, uçuşun ardından yaptığı açıklamalarda HÜRJET ile uçmanın kendisi için harika bir deneyim olduğunu belirtti. Türk ve Mısır hava kuvvetleri arasında yapılacak iş birliklerini heyecanla beklediğine dikkati çeken Elmallah, "BenF16 pilotuyum. HÜRJET ile uçmak benim için harikaydı. Başlangıç olarak çok iyi bir uçak. İleride daha iyi bir hale gelecek." diye konuştu.

Konuyla ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da değerlendirmelerde bulundu. Afrika'nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu söyleyen Demiroğlu, Afrika'nın gelişen bir pazar olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın da 10 yıl önce bizlere hedef olarak gösterdiği gibi büyüme potansiyeli çok yüksek bir pazar." dedi.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Demiroğlu, Afrika dahil birçok ülkede ürünlerinin yer aldığını ifade etti. Demiroğlu, bu fuarın ilk defa düzenlendiğini ve kendilerinin de buraya katıldıklarını dile getirdi. Çalışmalarının da devam edeceğini vurgulayan Demiroğlu, şunları ekledi:

"Mısır, Afrika kıtasında olması, potansiyelinin çok yüksek olması, Arap Birliği'nin etkili bir üyesi olması, tarihi ilişkilerimizin çok güzel olması ve beraber hareket edersek gelecekte de umut vadetmesi sebebiyle önem verdiğimiz bir ülke. Bu fuar ilk defa düzenleniyor ve biz de buraya katıldık. Çalışmalarımız devam edecek."