HyperOS 2.0 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu

17 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:16

Teknoloji devi Xiaomi, HyperOS'un yeni sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Android 14-15 üzerine kurulan HyperOS 2.0 güncellemesi, çok sayıda Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine gelecek. Peki HyperOS 2.0 özellikleri ve güncellemeyi alacak cihazlar hangileri?

Çinli teknoloji devi Xiaomi​, MIUI kullanıcı arayüzünü kullanımdan kaldırıp HyperOS​ işletim sistemini kullanmaya başlamıştı. HyperOS 2.0 güncellemesini dağıtımına geçtiğimiz günlerde başlayan şirket, güncellemeyi alacak cihazların listesini paylaştı. İşte HyperOS 2 güncellemesi alacak cihazlar.

Xiaomi şu anda HyperOS 2.0'ı kullanıma sunuyor. Bu güncelleme, birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor ve daha akıcı bir arayüz deneyimi vaat ediyor. Ayrıca daha iyi yapay zeka kullanıyor, daha akıcı animasyonlar sunuyor ve çoklu görev performansını iyileştiriyor. Peki hangi modeller HyperOS 2.0 güncellemesini alacak?

HYPEROS 2.0 ALACAK CİHAZLAR

Gizchina sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre hem Xiaomi'nin kendi modelleri hem de alt markaları Redmi​ ve POCO​'nun cihazları bu güncellemeye kavuşacak. İşte HyperOS 2.0 güncellemesini alacak cihazların listesi:

– Xiaomi 11 Serisi

– Redmi 12 Serisi

– Redmi Note 12 Serisi

– Xiaomi Lite Serisi

– POCO C5 Serisi

– Xiaomi POCO M5 Serisi

– POCO X5 Serisi

HYPEROS 2.0 İLE GELECEK ANA ÖZELLİKLER

iOS tarzı son uygulamalar menüsü: HyperOS 2.0 artık yeni bir çoklu görev menüsüne sahip. Bu menü, iOS'taki gibi görünüyor. Uygulamalar arasında geçiş yapmak bu güncelleme ile daha kolay hale geliyor.

Yapay zeka destekli kamera ve düzenleyici: Kamera, daha iyi bir yapay zeka ile donatıldı. Bu, fotoğraf ve videoların daha iyi görünmesini sağlıyor. Yapay zeka destekli düzenleyici, görüntülerinizi hızlıca iyileştirmenize yardımcı oluyor.

Game Turbo 6.0: HyperOS 2.0, Game Turbo 6.0 sürümünü tanıtıyor. Oyun severlerin çok seveceği düşünülen bu özellik, performans ayarlarını düzenleyerek oyunların daha sorunsuz ve daha az takılmayla çalışmasını sağlıyor.

Daha akıcı animasyonlar: Sistem artık daha akıcı animasyonlara sahip. Bu sayede arayüzde gezinmek daha akıcı bir hale geliyor.

Basitleştirilmiş ayarlar menüsü: Ayarlar menüsü artık daha kolay kullanılıyor. Ayarlarınızı bulmak ve değiştirmek, öncekine göre daha hızlı hale geldi.

Daha verimli RAM kullanımı: HyperOS 2.0, bellek yönetimini geliştiriyor. Telefonunuz, birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırırken yavaşlamadan çalışabiliyor.