HyperOS 2.1 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri açıklandı

29 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:22

Xiaomi, HyperOS 2.1 yazılım güncellemesini Şubat 2025’te global olarak kullanıma sunacak ve güncelleme Xiaomi 14 Ultra modeliyle başlayarak kademeli olarak diğer Xiaomi, Redmi ve Poco cihazlarına yayılacak. İşte HyperOS 2.1 sürümü ile uyumlu akıllı telefonlar.

Xiaomi'nin bir sonraki büyük yazılım güncellemesi HyperOS 2.1, yakında global olarak kullanıma sunulacak. Raporlara göre, yeni sürümünü Çin’de belirli üst düzey modeller için piyasaya süren şirket, Şubat 2025’te uluslararası kullanıcılara da dağıtmaya başlayacak. Bu, dünya çapındaki Xiaomi kullanıcılarının en yeni yazılım deneyimi için uzun süre beklemek zorunda olmayacağı anlamına geliyor.

XiaomiTime’ın haberine göre, HyperOS 2.1’in küresel çıkışı 2025’in başlarında gerçekleşecek ve şimdi daha spesifik bir zaman çizelgesi ortaya çıktı. Kaynak, Xiaomi’nin küresel ürün yazılımını zaten geliştirdiğini ve resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, güncellemenin şubat ayı sonuna kadar yayınlanmaya başlayacağını öne sürdü.

HYPEROS 2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLER

HyperOS 2.1 güncellemesi alacak cihazlar arasında yer alan ilk model, Xiaomi 14 Ultra. “OS2.0.100.0.VNAMIXM” firmware sürümüyle tespit edilen bir HyperOS 2.1 yapısı, 14 Ultra için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Bundan sonra Xiaomi’nin güncellemeyi kademeli olarak farklı bölgelerde daha fazla cihaza genişletmesi bekleniyor.

HyperOS 2.1 alacak Xiaomi, Poco ve Redmi cihazlar şu şekilde:

Xiaomi:

Xiaomi 14 serisi

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 12 serisi

Xiaomi 11T serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi K70 serisi

Redmi K60 serisi

Redmi K50 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 12 serisi

Redmi Note 11 serisi

Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G

Redmi 12, 12 5G, 12C

Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G

Redmi 10 5G

Redmi Turbo 3

Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G

POCO F6 serisi

POCO M6 serisi

POCO X6 serisi

POCO X5 serisi

POCO M5

POCO F5 serisi

POCO F4 serisi

POCO X4 GT

POCO M4 5G

POCO C55

POCO Pad

HYPEROS 2.1 İLE GELMESİ BEKLENEN YENİLİKLER

Peki HyperOS 2.1 ile gelecek yenilikler neler? Xiaomi, HyperOS 2.1 ile kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir dizi iyileştirme sunuyor. Güncelleme, sezgisel kullanıcı arayüzü öğeleri, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve kesintisiz bağlantıya vurgu yapan daha rafine bir ana ekranla birlikte geliyor. Kamera deneyimi de yeni sürümde daha iyi hale gelecek.

Daha akıllı yapay zeka araçları, gelişmiş albüm yönetimi ve daha iyi fotoğrafçılık deneyimi kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ayrıca mobil oyuncular, daha akıcı ve sürükleyici bir deneyim sunmak için tasarlanan geliştirmelerden faydalanacak.

HyperOS 2.1’in dünya çapında kullanıma sunulmasına kısa bir süre kala, asıl soru: Xiaomi’nin uluslararası sürümü Çin’deki muadilinden farklılaştırmak için önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağı. Bunu da zaman gösterecek.