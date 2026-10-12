HyperOS 4 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Xiaomi ve Redmi için tarih verildi

Xiaomi'nin HyperOS 4 güncellemesiyle birlikte arayüz, yapay zeka ve performans alanlarında çeşitli yenilikler sunması bekleniyor. Paylaşılan dağıtım takvimine göre güncelleme, Ekim 2026'dan başlayarak 2027'nin ilk aylarına kadar farklı telefon, tablet ve akıllı saat modellerine ulaşacak. Peki, HyperOS 4 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Xiaomi ve Redmi modellerine güncelleme ne zaman gelecek?

HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

HyperOS 4 için paylaşılan takvimde ilk dağıtım tarihi 15 Ekim 2026 olarak belirtiliyor. İlk aşamada Xiaomi 17 serisi, Redmi K100 ve K90 serileri ile Xiaomi Pad 8 serisi tabletlerin güncellemeyi alması bekleniyor. Dağıtımın kademeli olarak yapılması planlanırken, tüm cihazların aynı gün güncellenmesi beklenmiyor.

Takvime göre Xiaomi 15 serisi ve Redmi K80 modellerinin kasım ayında, Xiaomi 14 ve 13 serileri ile Redmi K70 ve K60 modellerinin ise aralık ayında güncelleme kapsamına alınması öngörülüyor. Ancak cihazların kesin güncelleme tarihleri bölgeye, yazılım sürümüne ve dağıtım aşamasına göre değişebilir. Türkiye'deki kullanıcıların kendi cihazlarına yönelik resmî güncelleme duyurularını takip etmesi gerekiyor.

HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Paylaşılan dağıtım listesinde Xiaomi, Redmi ve diğer Xiaomi ekosistemi ürünleri farklı tarihlerde yer alıyor. Telefon tarafında öne çıkan modeller ve planlanan güncelleme dönemleri şöyle:

GÜNCELLEME DÖNEMİ HYPEROS 4 ALMASI BEKLENEN MODELLER 15 Ekim 2026 Xiaomi 17 serisi, Redmi K100 serisi, Redmi K90 serisi 31 Ekim 2026 Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Redmi K90 Max, Redmi Turbo 5 serisi 15 Kasım 2026 Xiaomi 15 serisi, Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Civi 5 Pro, Redmi K80 serisi, Redmi Turbo 4 serisi 30 Kasım 2026 Redmi Note 17 ve Note 15 serileri Aralık 2026 Xiaomi 14 ve 13 serileri, MIX Fold 3 ve 4, MIX Flip, Civi 4 Pro, Redmi K70 ve K60 serileri

Listede yer alan modellerin tamamının aynı tarihte güncelleme alacağı kesin değil. Dağıtım planı, üreticinin açıklamaları ve bölgesel yazılım paketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

HYPEROS 4 İLE HANGİ YENİLİKLER GELECEK?

HyperOS 4 ile arayüz tasarımında ve cihaz kullanım deneyiminde iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre yeni sürümde yapay zeka özellikleri, cihazlar arası etkileşim ve genel sistem performansı üzerinde duruluyor. Arayüzde ekran içeriğine göre değişebilen şeffaf paneller, yeni cam efekti ve daha geniş ana ekran özelleştirme seçenekleri de öne çıkan yenilikler arasında bulunuyor.

Yeni sürümde Super AI 2.0 ve Xiaomi'nin MiMo dil modeliyle bağlantılı yapay zeka özelliklerinin de yer alması bekleniyor. Performans tarafında ise uygulamaların açılış sürelerinin ve kamera uygulamasının başlatılma hızının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu özelliklerin kapsamı, desteklenen cihazlara ve yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir.

HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİ ALACAK TABLET VE AKILLI SAATLER

HyperOS 4 dağıtım planı yalnızca telefonlarla sınırlı değil. Xiaomi Pad 8 serisinin ilk dalgada, Xiaomi Pad 7 serisinin ise kasım ayında güncelleme alması bekleniyor. Redmi Pad 2 Pro serisi ve Redmi K Pad 2 gibi tablet modelleri de paylaşılan listede yer alıyor.

Giyilebilir cihazlarda ise Xiaomi Watch 5 ve Xiaomi Watch S5 modellerinin aralık ayında, Xiaomi Watch S4 serisi ile Redmi Watch 6 ve Xiaomi Smart Band 10 ailesinin ocak 2027 döneminde güncelleme kapsamına alınması planlanıyor. Akıllı televizyonlar için de farklı tarihler öngörülüyor. Bu ürünlerdeki dağıtım takvimi, telefon güncellemelerinden ayrı ilerleyebilir.

HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİ TELEFONA NASIL YÜKLENİR?

HyperOS 4 cihazınıza sunulduğunda güncellemeyi telefonunuzun ayarları üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzda Ayarlar menüsünü açın. Telefon hakkında bölümüne girin. HyperOS sürümünün bulunduğu alana dokunun. Güncellemeleri kontrol et seçeneğini kullanın. Güncelleme sunuluyorsa ekrandaki yükleme talimatlarını izleyin.

Güncelleme öncesinde önemli verilerin yedeklenmesi, pil seviyesinin yeterli olması ve mümkünse Wi-Fi bağlantısı kullanılması önerilir. Cihazınız listede bulunsa bile güncelleme hemen görünmeyebilir. Xiaomi'nin dağıtımı kademeli gerçekleştirmesi nedeniyle yeni yazılımın telefonunuza ulaşması zaman alabilir.