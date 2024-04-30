30 Nisan 2024 09:01 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:02
HyperOS güncellemesi Xiaomi SU7 için yayınlandı
HyperOS güncellemesini bugüne kadar pek çok telefonu ve tableti için yayınlayan Xiaomi, şimdi ise elektrikli aracında kullanıma sundu. Xiaomi SU7 için HyperOS ile gelen yenilikler neler?
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Gizchina
Xiaomi, kısa süre önce piyasaya sürdüğü elektrikli aracı SU7 için ilk ürün yazılımı güncellemesi olan HyperOS 1.0.12'yi yayınladı. Güncelleme şu ana kadar Xiaomi'nin akıllı telefonlarına özel olduğundan, bu gelişme önemli bir adımı işaret ediyor.
HyperOS güncellemesi, SU7'de güvenlik sistemi etkinleştirildikten sonra elektronik kapı kilidinin şarj tabancası düğmesi kullanılarak açılmamasına neden olan bir sorunu çözüyor. Ayrıca üçüncü taraf şarj cihazlarıyla uyumluluğu artırırken, kapı açıldığında gürültü engellemenin arızalandığı bir durumu da düzeltiyor.
HYPEROS 1.1.0 GÜNCELLEMESİ GELİYOR
İleriye dönük olarak Xiaomi, mayıs ayı başında HyperOS 1.1.0 adlı daha önemli bir güncelleme planlıyor. Bu güncellemeyle gelecek özellikleri ise şöyle sıralandı;
- Kablosuz CarPlay Desteği: Fiziksel kablo bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırır. Otomobilin bilgi-eğlence sistemi ile uyumlu iPhone'lar arasında sorunsuz entegrasyon sağlar.
- Uzaktan Kumandalı Park ve Doğrudan Arama Hattı: Sürücülerin SU7'yi uzaktan park etmelerini veya doğrudan akıllı telefonlarından arama başlatmalarını sağlar.
- City Pilot Beta Sürümü: Şehir ortamları için tasarlanmış gelişmiş bir sürücü destek sisteminin beta sürümünü sunar.
- Vale Hizmeti Beta Sürümü: Araç teslim sürecini basitleştiren vale hizmeti için bir beta programı sunar.
- Kablosuz Telefon Şarjı için NFC Anahtarı: Güncelleme, akıllı telefonların kablosuz şarjını etkinleştirmek için bir NFC (Yakın Alan İletişimi) anahtarı içerir.
- 4 NFC Anahtarlı Giyilebilir Cihaz Desteği: SU7'nin kilidini açmak için dört adede kadar giyilebilir cihaz NFC anahtarı olarak programlanabilir.
Kaynak: Gizchina