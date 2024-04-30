HyperOS güncellemesi Xiaomi SU7 için yayınlandı

30 Nisan 2024 09:01 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:02

Xiaomi, kısa süre önce piyasaya sürdüğü elektrikli aracı SU7 için ilk ürün yazılımı güncellemesi olan HyperOS 1.0.12'yi yayınladı. Güncelleme şu ana kadar Xiaomi'nin akıllı telefonlarına özel olduğundan, bu gelişme önemli bir adımı işaret ediyor.

HyperOS güncellemesi, SU7'de güvenlik sistemi etkinleştirildikten sonra elektronik kapı kilidinin şarj tabancası düğmesi kullanılarak açılmamasına neden olan bir sorunu çözüyor. Ayrıca üçüncü taraf şarj cihazlarıyla uyumluluğu artırırken, kapı açıldığında gürültü engellemenin arızalandığı bir durumu da düzeltiyor.

HYPEROS 1.1.0 GÜNCELLEMESİ GELİYOR

İleriye dönük olarak Xiaomi, mayıs ayı başında HyperOS 1.1.0 adlı daha önemli bir güncelleme planlıyor. Bu güncellemeyle gelecek özellikleri ise şöyle sıralandı;