Hyundai, büyük geri çağırma programı başlattı: Geri görüş kameraları incelenecek! İşte etkilenen modeller

03 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:05

Hyundai, geri görüş kameralarındaki teknik bir sorun nedeniyle 226 bin 118 aracını geri çağırdı. Sorunun, devre kartlarındaki yetersiz lehim bağlantılarından kaynaklandığı ve ABD'nin Federal Motorlu Araç Güvenliği Standardı No. 111'e aykırı olduğu açıklandı. İşte etkilenen modeller.

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Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai​, geri görüş kameralarında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle 226 bin 118 aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırma, 2021-2022 yıllarına ait Santa Fe (standart ve hibrit modeller), 2022 Santa Fe Plug-in Hibrit, 2021-2022 Hyundai Elantra ve 2022 Elantra N modellerini kapsıyor.

Yaşanan arızanın, otomobillerde geri görüşün güvenli bir şekilde sağlanmasını zorunlu kılan, ABD'nin "Federal Motorlu Araç Güvenliği Standardı Numara 111"e aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

SORUNUN KAYNAĞI NE?

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre, sorun devre kartlarındaki yetersiz lehim bağlantılarından kaynaklanmakta. Bu bağlantılar zamanla çatlayarak kameranın arızalanmasına neden olmakta. Hyundai, kameraların güncellenmiş bir tasarımla değiştirileceğini ve bu basit çözümün sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLGİLENDİRME BAŞLIYOR

Hyundai, bayilere ve araç sahiplerine bilgilendirme sürecinin Ocak 2025'in başlarında başlayacağını duyurdu. Şirket, şimdiye kadar bu sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya maddi zarar rapor edilmediğini de vurguladı.

HYUNDAİ'NİN 2024 YILINDAKİ EN BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMASI

Bu geri çağırma, Hyundai'nin 2024 yılındaki en büyük geri çağırması oldu. Şubat ayında 2015 ve 2016 modellerine ait 186 bin 588 Elantra, acil bagaj açma mandallarındaki bir sorun nedeniyle geri çağrılmıştı. Daha yakın zamanda ise Ioniq 5, Ioniq 6 ve Genesis'in elektrikli modelleri dahil 145 bin 235 model, ani sürüş gücü kaybına yol açabilecek bir sorun nedeniyle geri çağrılmıştı.

Öte yandan 226 bin 118 araç küçük bir miktar olmasa da, Stellantis ve Ford'un geri çağırmalarıyla kıyaslandığında devede kulak kaldığını da belirtmek gerekiyor. Bu iki Amerikan markası, 1 milyon aracı aşan bazı münferit geri çağırmalar da dahil olmak üzere, 2024 yılında "en çok geri çağırılanlar" arasında yer alıyor.