Hyundai arabalara abonelik sistemi geliyor: Para vermeyene özellik yok

09 May 2024 11:19 - Güncelleme : 09 May 2024 11:21

Hyundai, belirli araç özelliklerini aylık bir abonelik ücretiyle sunma konusunda BMW, Mercedes ve Audi'yi takip ediyor. Şirket araç içi aboneliklerin, arabaya sahip olma deneyiminde daha büyük rol oynayacağı bir gelecek gördüğünü ima etti.

Otomobiller, yeni teknoloji ve özelliklerle hızla gelişiyor ve günlük hayatımızın daha ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Ancak bunun bir yan etkisi de, bu yeni ilerleme dalgasının aynı zamanda araç içi abonelik hizmetlerinin başlangıcını sağlaması oldu.

BMW, Mercedes ve Audi'nin, uyarlanabilir hız sabitleyici ve çift bölgeli iklim kontrolü gibi belirli özellikleri ücretli hale getirmek istemesi eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Hyundai de aynı sistemi biraz farklı bir şekilde yapan en son üretici olacak.

HYUNDAI TÜM ARAÇLARDA ABONELİK SİSTEMİ SUNACAK

Duyuru, mevcut Mocean otomobil abonelik hizmetini Bluelink'in bağlantı paketiyle tek bir cephede birleştiren Hyundai'nin yeni oluşturulan Hyundai Connected Mobility Hizmetinin daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasının bir parçası olarak geldi.

Şirket, hangi özellikleri ücretli hale getireceğinin söylemese de hem eski hem de yeni araçlarında Talep Üzerine Özellikler (FOD'ler) olarak adlandırdığı sistemi kullanacağını açıkladı

Hyundai Connected Mobility Genel Müdürü Marcus Welz, Autocar dergisine verdiği röportajda şöyle dedi:

"Sektörde sıklıkla görülen, ısıtmalı koltuklar gibi eski bir kullanım durumu oluyor. Bu, yazılım güncellemeleri gibi yeni teknolojiler kullanılarak müşteriye sunuldu. Ancak bence isteğe bağlı özellik sisteminin faydası tam tersi: eski arabalara yeni özellikler getirmek."

"SADECE ARABA SATTIĞIMIZDAN ENDİŞELENİYORUZ"

Welz, "Yıllarca nasıl daha fazla otomobil satacağımız konusunda endişelendik. Bugün ise 'ya tek yaptığımız araba satmaksa' diye endişeleniyoruz. Müşterilerimizin araç içerisinde dış dünya ile bağlantısı kesilmeden, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hizmetlere yönelik artan talebine verdiğimiz stratejik karardır" dedi.

Hyundai bunu büyük olasılıkla bir araçtaki donanımı revize etmek için kullanılacak yazılım güncellemeleri yoluyla gerçekleştirecek. Örneğin, çeşitli sensörler revize edilerek güvenlik iyileştirmeleri yapılabilirken, daha eski bir elektrikli araç, pil takımı ve elektrik motorlarında yapılan dijital ayarlamalarla menzil ve performansta iyileştirmeler görebilir.