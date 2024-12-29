Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

29 Aralık 2024 14:35 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:35

Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı! Elektrikli otomobil, Hindistan'daki zorlu 4.900 km'lik rotada, 5.802 metreye kadar yükselerek "En Büyük İrtifa Değişimi" rekorunu kırdı. Himalayalar'dan Kerala'ya uzanan bu olağanüstü yolculuk, IONIQ 5'in dayanıklılığını ve teknolojik üstünlüğünü gözler önüne serdi.

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Hyundai​'nin iddialı elektrikli​ modeli IONIQ 5, yeni bir başarıya imza atarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Elektrikli otomobil​, "En Büyük İrtifa Değişimi" kategorisinde rekor kırarak prestijli unvana sahip oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN YÜKSEK İRTİFA DEĞİŞİMİ

Hyundai Türkiye'nin aktardığı bilgilere göre, IONIQ 5'in rekor denemesi, Hindistan'da gerçekleştirildi. Hyundai Hindistan tarafından organize edilen bu önemli denemede, ünlü İngiliz otomobil yayını Evo'nun Hint edisyonundan profesyonel destek alındı. Elektrikli araç, 5.802 metreye ulaşarak, elektrikli otomobiller için şimdiye kadar yapılmış en yüksek irtifa değişimini gerçekleştirdi. Ayrıca, yolculuk boyunca Hindistan'ın en yüksek sürüş noktalarından biri olan Leh Ladakh'taki Umling La'dan (deniz seviyesinden 5.799 m yükseklikte) başlayarak, 4.900 km'lik zorlu bir yolculuğa çıktı.

IONIQ 5'in rekor denemesi, sadece yükseklik açısından değil, aynı zamanda zorlayıcı arazi ve ekstrem iklim koşullarıyla da büyük bir mücadeleye sahne oldu. Himalayalar'daki dondurucu soğuklardan, Kerala'daki nemli kıyı bölgelerine kadar uzanan yolculuk, 14 gün sürdü. Elektrikli araç, bu süre zarfında hem dik dağ geçitlerinden hem de zorlu coğrafi ve iklimsel koşullardan sorunsuz bir şekilde geçti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN GELECEĞİ İÇİN UMUT VERİCİ BİR ADIM

Hyundai IONIQ 5, aşırı soğuk hava koşullarını ve zorlu araziyi başarıyla geçerek elektrikli araçların dayanıklılığı konusunda önemli bir sınavı geride bırakmış oldu. Araç, bu olağanüstü rekor denemesi ile sadece performansını değil, ileri teknolojisini de gözler önüne serdi. Bu başarı, Hyundai'nin elektrikli araç teknolojilerindeki üstün yetkinliğini ve otomotiv endüstrisindeki inovasyon kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

Bu rekor, yalnızca Hyundai IONIQ 5'in başarısını simgelemekle kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araçların daha önce hayal dahi edilemeyen zorlu koşullarda ne kadar dayanıklı olabileceğini de gösteriyor. Elektrikli otomobillerin geleceği için umut verici bir adım olan bu rekor, Hyundai'nin sürdürülebilirlik ve inovasyon konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.