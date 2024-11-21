Hyundai Ioniq 9 tanıtıldı: 7 kişilik dev elektrikli SUV!

21 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:21

Hyundai, 7 kişilik elektrikli SUV modeli Ioniq 9 tanıttı. Araç, uzun menzil ve performans seçeneklerine sahip olup, Tesla Supercharger desteği ve çift yönlü şarj özelliğiyle öne çıkıyor. İşte Hyundai Ioniq 9 teknik özellikleri.

Güney Kore merkezli otomobil firması Hyundai​, Ioniq ailesinin yeni modeli olan "Hyundai Ioniq 9" aracını tanıttı. 7 kişilik bir elektrikli model olarak kullanıcılarını karşılayan Ioniq 9, üç sıralı oturma düzenine sahip olması sayesinde geniş bir EV arayanlar için oldukça dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

HYUNDAİ IONİQ 9 ÖZELLİKLERİ

Ioniq 9, şirketin 2021'de sergilediği Seven konseptine dayanan bataryalı elektrikli bir SUV​. Model, Hyundai'nin Ioniq 5, Ioniq 6 ve Ioniq 5N dahil olmak üzere piyasadaki diğer tüm elektrikli modellerinin temelini oluşturan E-GMP platformu üzerine inşa edildi. Ve markanın tüm modeller için 480 kilometreden fazla menzil sağlayacağını söylediği 110.3kWh'lik bir bataryaya sahip olacak.

Yeni Ioniq 9, her biri arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli seçeneklere "Uzun Menzilli" ve "Performans" olmak üzere iki versiyona sahip olacak. Uzun Menzilli RWD yaklaşık 214hp (160kW) güç ve 350nm üretiyor. Uzun Menzilli AWD versiyonu önde 70kW (255nm tork) ve arkada 160kW (350nm tork) motora sahip olacak, ancak Hyundai bunların ek olup olmayacağını söylemedi.

Performance AWD'de (Performance RWD yok) önde ve arkada bir çift 160kW motor bulunacak. Bu modelin beygir gücü ve tork değerleri ise henüz açıklanmadı.

TESLA SUPERCHARGER'LARI DA DESTEKLİYOR

Ioniq 9, Tesla Supercharger'ı destekleyen Kuzey Amerika Şarj Sistemi portlarıyla gelecek, ancak Hyundai ayrıca müşterilerine Tesla olmayan şarj cihazları için bir adaptör de sunacağını söyledi. Port, yolcu tarafındaki arka panelde yer alıyor ve bunun da kısa kablolara sahip Tesla Supercharger'larda sorun olabileceği belirtiliyor.

Hyundai Tasarım Merkezi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Loasby, E-GMP platformunun Ioniq 9'daki şarj portunun yerini belirlediğini söyledi. Yeni elektrikli araç​, sekiz otomobil üreticisi tarafından desteklenen Ionna şarj ağına da erişebilecek. Ayrıca çift yönlü şarj özelliğine sahip olacak ve böylece Hyundai'nin Home şarj kurulumuna sahip araç sahipleri elektrik kesintisi sırasında evlerine güç sağlayabilecek.

Hyundai Ioniq 9, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanan 2026 model bir araç olacak. Model öncelikle Güney Kore ve ABD'de satışa sunulacak ancak Türkiye satışı hakkında bilgi verilmedi. Fiyatı da açıklanmadı.