Hyundai ve Skoda güçlerini birleştirdi: Otomotiv sektöründe 'hidrojen' dönemi başlıyor

20 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:22

Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, hidrojen enerjisi tabanlı mobilite ekosistemi geliştirmek amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Hyundai'nin yakıt hücresi teknolojilerini kullanarak enerji verimli çözümler sunmayı ve çevre dostu mobilitenin küresel çapta yayılmasını hedefliyor.

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Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, geleceğin sürdürülebilir ulaşım çözümlerine bir adım daha atarak, hidrojen enerjisi tabanlı bir mobilite ekosistemi oluşturmak amacıyla iş birliği yapıyor. İki dev otomotiv markası, hidrojen teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması için Prag'da düzenlenen Kore-Çek Cumhuriyeti İş Zirvesi'nde kritik bir Mutabakat Muhtırası'na (MOU) imza attı.

Hidrojen yakıt hücresi sistemleri ve teknolojilerinin benimsenmesi konusundaki çalışmaları kapsayan anlaşmanın, mobilite projeleri ve ürünleri için enerji verimli çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacağı belirtiliyor. Muhtıra, mobilitenin ötesindeki hidrojen ekosistemi ve değer zinciri fırsatlarının araştırılmasını da kapsıyor.

HYUNDAI'NİN YAKIT HÜCRESİ SİSTEMİ VE TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Her iki taraf da hidrojenin, mobiliteyle başlayarak sürdürülebilir bir toplum için temel bir dayanak olacağı görüşünü paylaşıyor. Taraflar anlaşmanın bir parçası olarak, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemini ve teknolojisini kullanacak. Ayrıca, Skoda Grubu'nun faaliyet gösterdiği Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki çevre dostu mobilitenin hızlanmasına katkıda bulunacak.

Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, ayrıca mobilitenin ötesinde çeşitli kullanımlar için yakıt hücresi sistemi adına ortak fizibilite çalışmaları yürütecek. Hyundai, hem mobilite hem de enerji sektörlerinde çeşitli hidrojen uygulamalarını, işletmedeki küresel uzmanlığını ve içgörülerini kullanarak, enerji geçişine yardımcı olmada önemli bir rol oynayacak.

Skoda Grubu ise 165 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürerek ulaşım mühendisliği alanında da oldukça önemli atılımlar yapıyor. Grup, zengin ürün gamı ve otomotiv haricinde de gelişmiş ulaşım sistemleri için alçak tabanlı tramvaylar, banliyö tren üniteleri, metro tren setleri, elektrikli otobüsler, troleybüsler, kontrol-tahrik sistemleri ve bileşenleri üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkan Yardımcısı Ken Ramirez, Skoda Grubu ile ortaklıklarının, Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki hidrojen teknolojisinin ve karbon nötrlüğünün ilerlemesine katkıda bulunacağını belirtti.

"HİDROJENİN GELECEĞİNE LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ"

Ramirez, açıklamasında, yakıt hücresi teknolojileri ile Skoda Grubu'un mobilite ürünleri ve projeleri arasında olumlu sinerjiler oluşturarak, hızla büyüyen hidrojenin geleceğine liderlik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Skoda Grubu CEO'su Petr Novotny de hidrojenin enerji tasarruflu çözümlerle birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek için mobiliteyi dönüştürmede önemli bir rol oynayacağına inandıklarını bildirdi.

Novotny, Hyundai Motor Company ile olan işbirliklerinin, ulusal sınırların ötesine bakmalarını ve bu teknolojilerin daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve daha geniş pazarları keşfetmeyi amaçladığını aktararak, birlikte çalışarak, küresel mobilite ekosistemine yenilikçi, çevre dostu çözümler getirebileceklerini ve en çok ihtiyaç duyulan alanlarda daha temiz enerjiyi sağlayabileceklerini belirtti.