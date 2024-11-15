Hyundai'den Trump hazırlığı: Eş-CEO dönemi başladı

15 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:34

Hyundai, tarihindeki ilk yabancı ko-CEO olarak Jose Munoz’u atadı. ABD pazarındaki rekor satış başarılarıyla tanınan Munoz, Ocak 2025’te göreve başlayacak. Atama, Hyundai’nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırma ve Trump yönetiminin elektrikli araç sektörüne yönelik tehditlerine karşı hazırlık stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hyundai Motor, önemli bir yönetim değişikliği yaparak ABD​ başkanı Jose Munoz'u şirketin yeni ko-CEO'su olarak atadı. Bu atama, Güney Koreli devin tarihindeki ilk yabancı uyruklu ko-CEO pozisyonu oldu.

ABD PAZARININ KRİTİK İSMİ

Hyundai, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı ve belirsiz küresel iş ortamına karşı daha iyi hazırlıklı olmayı hedefliyor. Munoz'un bu görevdeki başarısının, Hyundai'nin Kuzey Amerika'daki rekor satışlarına katkı sağladığı belirtiliyor. 2019 yılında Hyundai Motor America CEO'su olarak şirkete katılan Munoz, özellikle ABD pazarındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

TRUMP'IN YENİ HAMLELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARI VURABİLİR

Bu hamle, Hyundai'nin aynı zamanda eski bir ABD diplomatını küresel dış ilişkilerden sorumlu tutma kararını da içeriyor. Hyundai, bu adımla birlikte, Trump yönetiminin getirebileceği zorluklarla başa çıkmayı planlıyor. Trump'ın politikaları arasında ithalat vergilerini artırma ve elektrikli araçlar için vergi teşviklerini azaltma gibi kararlar bulunuyor. Bu durum, Hyundai ve yan markası Kia için ciddi riskler taşıyor çünkü şirketlerin ABD elektrikli araç pazarındaki payı önemli.

Hyundai, geçen yıl Georgia'da elektrikli araç üretimine başladı ve bu araçların Biden yönetimi tarafından sağlanan federal vergi kredilerinden yararlanması bekleniyor. Ancak Trump'ın planları, bu teşviklerin son bulmasını içerebilir. Munoz'un atanması, sadece Trump yönetimiyle başa çıkma stratejisinin bir parçası değil, aynı zamanda Hyundai'nin Kuzey Amerika'daki güçlü performansının da bir ödülü olarak görülüyor.

Hyundai'nin üst düzey yönetim kadrosunda geleneksel olarak Güney Koreliler baskınken, Euisun Chung, yabancı yöneticileri şirkete dahil etmek konusunda aktif bir yaklaşım sergiliyor. Munoz'un ataması, Hyundai'nin küresel stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Jose Munoz'un görevi, Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Hyundai, şu an için onun mevcut görevleri olan ABD CEO'luğu ve küresel COO (Küresel Operasyonlar Direktörü) pozisyonlarının yerini kimin alacağına karar vermediğini açıkladı.