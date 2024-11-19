İç yazışmalar ortaya çıktı: Amazon'un yeni projesinde büyük sorun

19 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:01

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Amazon, yapay zeka destekli yeni nesil Alexa asistanı üzerinde çalışıyor. Fakat şirketin iç yazışmalarından sızdırılan bilgiler, bu projenin gecikme sorunları ve eski cihazlarla uyumsuzluk gibi teknik problemlerle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

Amazon​'un yapay zeka​ destekli yeni nesil Alexa projesi, ciddi problemlerle karşı karşıya. Şirketin iç yazışmalarından sızan bilgilere göre, “gecikme” sorunu henüz çözülebilmiş değil. Bu durum, kullanıcının Alexa’ya sorduğu bir soruya veya verdiği bir komuta yanıt alması için geçen sürenin beklenenden uzun olması anlamına geliyor. Uzmanlar, bu sorunun çözülememesi halinde yeni Alexa’nın kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceğini ve projenin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirtiyor.

AMAZON İÇİNDE ENDİŞELER YÜKSELİYOR

Fortune dergisi tarafından ele geçirilen iç raporlara göre, çalışanlar yeni Alexa’nın gecikme​ sorununun kritik seviyede olduğunu ve ciddi iyileştirmeler yapılmadan piyasaya sürülmemesi gerektiğini düşünüyor. Ancak bu sadece tek bir problem değil. Kullanıcı testlerinden düşük puan alan sistem, bazı eski Amazon Echo cihazlarıyla da uyumlu değil. Bu da mevcut kullanıcıların %10’unun yeni Alexa’ya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor.

YAPAY ZEKA YARIŞINDA GERİ Mİ KALIYORLAR?

Amazon’un, Google ve Microsoft gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı düşünülüyor. Özellikle OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT’nin 2022’de piyasaya sürülmesinin ardından, Alexa ekibinin bu teknolojiyi denediği ve kendi iç sistemlerinden daha iyi sonuçlar verdiğini gözlemlediği raporlandı. Ancak Amazon’un hem veri eksikliği hem de kaynak yetersizliği nedeniyle yeni Alexa projesine istediği ivmeyi kazandıramadığı belirtiliyor.

MÜŞTERİLERDEN EKSTRA ÜCRET TALEBİ TEPKİ ÇEKEBİLİR

Sızan belgelere göre, Amazon’un yeni Alexa’yı abonelik sistemi ile sunmayı planladığı belirtiliyor. Ancak, mevcut sistemde kullanılan yaklaşık 100 bin uygulama (“skill”), yeni Alexa’da yalnızca 300’e indirilecek. Bu durum, kullanıcıların hem eksik özelliklerle karşılaşmasına hem de ek ücret ödeme fikrine olumsuz bakmasına neden olabilir.

AMAZON'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Amazon’un sözcüsü Lauren Raemhild, yeni Alexa’nın “dünyanın en iyi kişisel asistanı” olmasını hedeflediklerini söyledi. Raemhild, yapay zekanın Alexa’yı daha yetenekli hale getireceğini vurgularken, bazı raporların mevcut durumu yansıtmadığını belirtti. Ancak hangi özelliklerin değişeceği konusunda net bir bilgi vermedi.