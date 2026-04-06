iCloud çöktü: Apple’ın bulut hizmetlerinde küresel kesinti yaşandı

Apple kullanıcıları Pazar sabahı oldukça sıra dışı bir sorunla uyandı. Şirketin bulut tabanlı hizmetlerinde yaşanan kesinti, kısa sürede dünyanın farklı bölgelerinde hissedildi. Özellikle iCloud e-posta, bulut depolama ve bağlantılı servislerde erişim sorunları ortaya çıktı.
Kullanıcıların büyük kısmı, iCloud üzerinden saklanan dosyalarına ulaşmakta ciddi zorluk yaşadıklarını söyledi. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ve hata takip platformlarında şikayetler hızla artmaya başladı.
Sorunun boyutu, DownDetector ve StatusGator gibi servislerde net biçimde görüldü. Bu platformlarda sabah saatleriyle birlikte binlerce kullanıcı aynı anda erişim problemi bildirdi. Grafikteki ani yükseliş, kesintinin oldukça geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğini gösteriyordu.
En çok şikayet edilen hizmetlerin başında ise iCloud Mail geldi. Kullanıcılar e-postalarına erişemediklerini, gönderilen iletilerin ulaşmadığını ve bazı hesapların tamamen çevrimdışı göründüğünü aktardı.
Bununla da sınırlı kalmadı. Find My (Bul) uygulamasında cihazların görünmemesi ve daha önce depolanan dosyalara erişimin kesilmesi de kullanıcıların dikkat çektiği sorunlar arasındaydı.
Apple, kısa süre içinde sistem durumu sayfasını güncelleyerek sorunu resmen kabul etti. İlk açıklamada, kesintinin özellikle iCloud Mail ve iWork for iCloud hizmetlerini etkilediği belirtildi.
Ancak ilerleyen saatlerde sorun yaşayan servislerin listesi genişledi. Apple School Manager, Apple Business Manager ve Apple Business Essentials hizmetlerinin de erişim problemlerinden etkilendiği açıklandı.
Yaklaşık iki saat süren kesinti, öğle saatlerine doğru tamamen giderildi. Apple sistemlerinin yeniden normal çalışmaya başladığı duyuruldu.