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 | Murat Makas

IDA E-Sports, PUBG Mobile World Cup 2025’te büyük finale yükseldi!

IDA E-Sports, İhlas Holding bünyesinde katıldığı PUBG Mobile World Cup 2025’te Riyad’da düzenlenen turnuvada büyük finale yükseldi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:25

İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren IDA E-Sports, ’ın kentinde düzenlenen ve espor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan PUBG Mobile World Cup 2025’te adını büyük finale yazdırdı. Grup aşamasında sergilediği başarılı performansla ilk 8 takım arasına giren temsilcimiz, 1-3 Ağustos tarihleri arasında oynanacak finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Toplamda 3 milyon dolarlık dev havuzuna sahip turnuvada fırtına gibi esen IDA E-Sports, 18 maçlık grup sürecinde takım uyumu, stratejik zekâ ve istikrarlı skorlarla göz doldurdu. Bu başarılı performans, takıma büyük final biletiyle birlikte 68.000 dolarlık para ödülünü de kazandırdı.

Hedef: Şampiyonluk

Dünyanın dört bir yanından gelen en güçlü takımlara karşı mücadele eden IDA E-Sports, bayrağımızı uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam ediyor. Turnuvada geride kalan her aşamada beklentilerin üzerine çıkan ekip, şimdi gözünü zirveye dikmiş durumda.

BÜYÜK FİNAL 13 AĞUSTOS'TA

13 Ağustos'ta oynanacak büyük final öncesinde geri sayım başlarken, IDA E-Sports’un tek hedefi var: Dünya şampiyonluğu!

ETİKETLER
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#E-sports
#Teknoloji
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