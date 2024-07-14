İdrarı içme suyuna çeviren giysi tasarlandı: 5 dakikada hazır!

14 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:31

Kendi idrarınızı içme fikri, maceraperest Bear Grylls'in teşvik ettiği bir hayatta kalma tekniği gibi gelebilir. Ancak Cornell Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği Dune filminden ilham alan bir uzay giysisi sayesinde, yakında astronotlar için bir gerçeklik haline gelebilir.

Daily Mail'e göre, söz konusu uzay giysisi idrarı içme suyuna dönüştüren fütüristik bir cihaza sahip. Henüz prototip aşamasında olan bu giysinin, uzun uzay yürüyüşleri sırasında astronotları giysilerinin içinde tuvaletlerini yapma derdinden kurtaracağına inanılıyor.

Çalışmanın ilk yazarı Sofia Etlin, "Tasarım, astronotların refahını sağlamak için çoklu güvenlik mekanizmaları ile sürekli içme suyu tedariki sağlayan kombine bir ileri-ters osmoz ünitesine giden vakum tabanlı bir harici kateter içeriyor" diye konuştu.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA ASTRONOTLAR NEREDEN SU BULUYOR?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendilerini emme sistemine sahip bir tuvalete bağlayarak idrarlarını yapıyor. Burada idrarları toplanıp içme suyuna dönüştürülüyor.

Bununla birlikte, uzun uzay yürüyüşleri sırasında astronotlar maksimum emici giysiler (MAG) olarak bilinen büyük bezler giymek zorunda kalıyorlar. Bu da sadece rahatsız edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda idrar geri dönüştürülemediği için israfa da yol açıyor.

Fakat MAG'i kullanmanın dezavantajları arasında, idrarı sızdırması ile idrar yolu enfeksiyonları ve gastrointestinal sıkıntılar gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açması bulunuyor. Ayrıca astronotların giysi içi içecek çantalarında yalnızca bir litre su bulunuyor. Bu da on saat ve hatta acil bir durumda 24 saate kadar sürebilen planlı, daha uzun süreli Ay uzay yürüyüşleri için yetersiz kalıyor.

İDRARI İÇME SUYUNA DÖNÜŞTÜREN GİYSİ ÖZELLİKLERİ

Cihaz esnek bir iç çamaşırı içeriyor ve genital organların etrafına oturan silikon bir toplama kabına bağlanıyor. Toplama kabının iç yüzeyi, vücuttan idrarı çeken polyester mikrofiber ile kaplı ve bir RFID etiketi, emici bir hidrojel ile bağlantılı olup, nemle temas ettiğinde bir vakum pompasını etkinleştiriyor ve idrarı hızla çekiyor.

500 ML İDRARI 5 DAKİKADA ARITABİLİYOR

İdrar toplandıktan sonra, suyu idrardan çıkaran bir filtreleme sistemine yönlendiriliyor.. Arıtılmış su, elektrolitlerle zenginleştiriliyor ve astronotların içebileceği bir iç giysi su torbasına pompalanıyor. Ekip, 500 ml idrar toplama ve arıtmanın sadece beş dakika sürdüğünü belirtiyor.

Sistem çalışma prensibi bakımından oldukça karışık olmasına rağmen yalnızca 38 x 23 x 23 cm boyutlarında ve yaklaşık 8 kg ağırlığında bulunuyor. Yani bir sırt çantasına rahatlıkla sığabiliyor. Araştırmacılar, cihazı yakında gerçek astronotlarla test etmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Christopher Mason, "Sistemimiz, mikro yerçekimi hesaba katmamız gereken birincil uzay faktörü olduğundan simüle edilmiş mikro yerçekimi koşullarında test edilebilir. Bu testler, sistemin işlevselliğini ve güvenliğini gerçek uzay görevlerinde kullanıma sunulmadan önce garanti altına alacaktır" ifadelerini kullandı.