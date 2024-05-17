İki dev anlaştı: ChatGPT artık Reddit içeriklerine erişebilecek

17 May 2024 10:39 - Güncelleme : 17 May 2024 10:41

Yapay zeka sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ABD merkezli OpenAI ile Apple'ın, ChatGPT programını iPhone'a getirmek için anlaştıkları iddia edilmişti.

Her iki şirket tarafından da doğrulanmayan bu iddia teknoloji meraklılarının ilgisini çekerken OpenAI bir başka iş birliği haberiyle gündeme geldi. Dünyanın en büyük tartışma platformlarından Reddit'teki içeriklere bundan böyle ChatGPT üzerinden erişilebileceği duyuruldu.

REDDIT'E CHATGPT'DEN GİRİLEBİLECEK

OpenAI'dan yapılan açıklamada, Reddit'in uzun süredir internette önemli bir sohbet platformu ve büyük bir topluluk olduğu belirtilirken, anlaşmanın "her iki tarafa da çeşitli şekillerde fayda sağlayacak bir ortaklık olduğu" vurgulandı.

Anlaşmanın parçası olarak OpenAI, hem ChatGPT'ye hem de yeni ürünlerine Reddit'teki içerikleri entegre edecek. Bu entegrasyonun, yapay zeka kullanıcılarının Reddit'teki toplulukları keşfetmelerine ve etkileşime geçmelerine yardımcı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunu yapmak için OpenAI, platformdaki içeriklere erişim sağlayan Reddit Data API'sini uygulamalarına entegre edeceğini belirtti. Bu sayede yapay zeka araçlarının, Reddit aracılığıyla güncel konuları daha iyi öğrenebileceğini ifade etti.

CHATGPT-4o TANITILDI

OpenAI geçtiğimiz günlerde en gelişmiş yapay zeka dil modeli GPT-4o'yu tanıttı. GPT-4o ses, görüntü ve metin üzerinde mantık yürütebiliyor, kullanıcılarla daha doğal bir sesle insana yakın tepkiler vererek iletişime geçebiliyor.

GPT-4o kapsamındaki özellikler, kapasite sınırlaması dahilinde ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına gelecek.