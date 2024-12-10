İkinci el otomobil uzmanından kararsızlara net tavsiye: Bu markayı gözünüz kapalı alın!

10 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:09

İkinci el araç almayı düşünüyorsunuz ancak hangi markayı tercih edeceğinize karar veremediyseniz, AutoExpress dergisinin otomotiv uzmanı Paul Barker, gözünüz kapalı satın alabileceğiniz otomobil markasını açıkladı. İşte o marka!

İkinci el araç piyasası her geçen gün hareketlenirken, AutoExpress'in otomotiv uzmanı Paul Barker, en iyi ikinci el otomobil​ markası olarak düşündüğü ismi açıkladı. Barker, ister benzinli ister dizel olsun, yeni bir otomobil satın alırken hangi markayı tercih edeceğine karar veremeyenlere Skoda​ markasını önerdiğini belirtti. Sebeplerini de sıraladı.

Paul Barker, ikinci el benzinli ya da dizel Skoda'nın ne tercih edeceğine karar vermekte zorlanan vatandaşlar için en iyi seçenek olabileceğini düşündüğünü belirtti. Çekya merkezli üreticinin, ideal seçenek olabilecek güvenilir ve uygun fiyatlı otomobiller üretme konusunda parlak bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

"PRATİK, MAKUL FİYATLI BİR OTOMOBİL"

Paul, AutoExpress'e verdiği demeçte, hangi otomobili tercih edeceği konusunda kararsız kalanlara hitaben, "Hazır bir cevap var. Auto Express ofisinde yapılan kısa bir anket, genelde ihtiyaçlarına en uygun Skoda'nın tercih edilmesi gerektiği sonucunu ortaya koydu" diye konuştu:

"Başka bir deyişle, Driver Power müşteri memnuniyeti anketinde genellikle iyi sıralarda yer alan pratik, makul fiyatlı bir otomobil."

Daha önce Skoda Karoq modeli, AutoExpress dergisinin 2023'teki En İyi İkinci El Otomobil modeli seçilmişti. Kodiaq modeli de en az dört kez En İyi Büyük SUV ödülünü aldı. AutoExpress'in Driver Power araştırmasında en güvenilir 10 ikinci el otomobil arasında Kodiaq ikinci sırada yer aldı. Model "yüksek kapasitesi" ile övülürken, "iç tasarımı, esnekliği ve uygun fiyatı" da tercih edilmesini sağladı.