İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

20 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:22

Yeni bir telefon almakta zorlanan birçok kişi için ikinci el telefonlar giderek daha popüler hale geliyor. Artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, sıfır telefon fiyatlarını ulaşılması güç hale getirirken, bütçesini zorlamak istemeyen kullanıcılar ikinci el cihazlara yöneliyor. Bu pazarın büyüklüğünü gösteren bir rapora göre, ikinci el telefon satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7 artış gösterdi. En çok satış yapan marka da belli oldu.

Daha önce böyle bir şey görmediniz! Samsung'un "yuvarlanabilir ekranlı" telefonu için tarih verildi

Daha önce böyle bir şey görmediniz! Samsung'un "yuvarlanabilir ekranlı" telefonu için tarih verildi

Yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarının etkili olduğu pek çok ülkede, ikinci el ürün alım satımı giderek daha yaygın hale geliyor. İlginç bir şekilde, bir telefon sadece bir dakika kullanılmış olsa bile hemen ikinci el kategorisinde değerlendirilebiliyor. Kısa süre önce yayımlanan bir rapor, bu pazardaki rekabetin hangi markalar arasında yoğunlaştığını ortaya koydu.

İKİNCİ EL TELEFON SATIŞLARI ARTTI

Pazar araştırma şirketi CCI Insight'ın yılın ikinci çeyreğine dair verilerine göre, nisan ve haziran ayları arasında ikinci el akıllı telefon​ satışları yüzde 7 artış gösterdi. Ancak satışların yükselmesine rağmen pazarın toplam hacmi yüzde 13 oranında azalarak 7,7 milyar dolara düştü.

İKİNCİ EL TELEFON PAZARINDA ZİRVE HANGİ MARKANIN?

Raporda en dikkat çeken bilgi ise ikinci el pazarındaki lider markaların dağılımı oldu. Apple​, bu alanda yüzde 62 gibi büyük bir paya sahipken, Samsung​ yüzde 18 ile ikinci sırada yer aldı. Geri kalan yüzde 20'lik pazar payı ise diğer markalar arasında dağıldı. Bölgesel popülaritede ise iPhone​, Kuzey Amerika'da baskın bir marka olarak öne çıkarken, Samsung Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da daha çok tercih ediliyor.

İşte bu rekabette öne çıkan markalar ve pazar payları: