İkonik Aston Martin Vanquish geri döndü: İşte tasarımı, özellikleri ve fiyatı!

03 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:28

Aston Martin, Vanquish modelini efsanevi bir şekilde yeniden hayata döndürdü. Performans tutkunlarına etkileyici bir sürüş deneyimi sunan yeni nesil Vanquish, tam 835 beygir gücü üreten 5.2 litrelik bir V12 motorla donatıldı. 344 km/s maksimum hıza ulaşabilen bu araç, 1000 adet üretilecek ve bu sebeple yeteri kadar parası olan bile satın alamayabilir.

ASTON MARTIN VANQUISH TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Aston Martin'in V12 motorlarıyla aynı boyutlarda olmasına rağmen, yeni emisyon standartlarına uyum sağlamak için tamamen yeniden tasarlanan motor, 1.000 Nm tork üretebiliyor. İngiliz mühendisler, "eskisiyle aynı cıvataları bile kullanmadık" diyerek ne kadar kapsamlı bir revizyon yapıldığını vurguluyor.

Ayrıca bu güçlü motorun yanına eklenen bir boost fonksiyonu, kısa süreliğine olağanüstü hızlanmalar yapılmasına olanak tanıyor. Bu fonksiyon sayesinde, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede çıkmak mümkün. Vanquish'in motoru, 8 ileri vitesli otomatik bir şanzıman ile birleştirildi ve sürüşe daha fazla denge katmak için limitli kaydırmalı diferansiyel ile desteklendi.

Tasarım olarak bakıldığında yeni Astron Martin Vanquish, DBS modelinden daha büyük ve aks mesafesi 7 cm civarında uzamış. Öndeki ızgara da yüzde 13 oranında büyümüş. Matrix LED farları ile dikkat çeken lüks otomobil, karbon fiber bir yapıya sahip ve 1700 kg'yi aşan bir ağırlığı var.

Aston Martin Vanquish, iç mekanda iki koltuklu bir yapıyla kullanıcıları karşılıyor. Orta kısımda Aston'un yeni kullanıcı arayüzüne sahip 10,2 inç büyüklüğünde ekranı bulunurken arka tarafa bir bagaj seti eklenebiliyor fakat bu özellik isteğe bağlı sunuluyor.

ASTON MARTIN VANQUISH FİYATI NE KADAR?

Aston Martin Vanquish, yalnızca 1000 adet üretilmesi ve gerek tasarımı, gerekse teknik özellikleri ile tam bir lüks otomobil olduğundan, tahmin edilebileceği üzere fiyatı da herkese hitap etmiyor. Aston Martin Vanquish fiyatı 420 bin dolar olarak açıklandı.