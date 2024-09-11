İlk Bayraktar TB2 emekli edildi! Hizmete TSK'da devam edecek

11 Eylül 2024 11:36 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:47

Bayraktar TB2 filosunun 2014’te envantere giren ilk üyesi, 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bırakarak gövde ömrünü tamamladı. Uçak emekliye ayrılsa da TSK bünyesinde artık yeni bir görevi daha var!

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

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Türk savunma sanayisinin gözbebeği Bayraktar TB2'nin ilk üyesi emekli oldu. Gökyüzünde 1 milyon saate yakın uçuş gerçekleştiren S5 kuyruk numaralı insansız hava aracı (İHA), uçuş süresini başarıyla geride bırakarak gövde ömrünü tamamladı.

ARTIK EĞİTİM UÇAĞI OLDU

Hizmet süresini tamamlayan Bayraktar TB2 S5 İHA, Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak. Hizmet süresini tamamlayarak TSK envanterinden çıkarılan Bayraktar TB2 İHA’nın yerine Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na hediye edildi.

DEV OPERASYONLARDA GÖREV ALDI

10 bin saattir başarıyla semalarımızda görev yapan Bayraktar TB2 S5 İHA, 2014 yılında kabul testlerini başarıyla geçerek envantere girmişti. Daha sonra sırasıyla Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve halen devam etmekte olan Pençe harekâtlarında önemli görevlere imza attı. Görevi süresince 750’den fazla sorti gerçekleştirdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bayraktar TB2 S5 İHA’nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene kuvvet komutanlarının yanı sıra Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar çalışanları katıldı. Törenin sonunda kesilen pasta ile takdim edilen plaket ve hediyelerin ardından Bayraktar TB2 S5 İHA, eğitim ve test uçağı olarak kullanılacağı yeni görev yerine uğurlandı.

1 MİLYON SAATE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

2014’te envantere giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Eylül 2024 itibariyle 900 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece havacılık tarihimizin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu.

Havacılık tarihimizin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019’da Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı.

DEPREMDEN YANGINA HER YERDE

İşte Bayraktar TB2'nin başarıları:

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024’te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını yazdırdı.

Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.

Uzmanlar tarafından muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA olarak tanımlanan Bayraktar TB2, Eylül 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor.

Milli SİHA’lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor.

İHRACATIN DA ŞAMPHİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti.

Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.