İlk elektrikli Ferrari'nin dudak uçuklatan fiyatı ortaya çıktı

19 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:12

Otomotiv sektöründe elektrikli araç trendine katılmayan marka yok denecek kadar az desek yanılmış sayılmayız. Öyle ki bırakın otomobil üreticilerini, Xiaomi gibi akıllı telefon ve bilgisayar ürünleriyle tanınan Çinli şirketler bile kendi modellerini geliştirmeye başladı bile.

Lüks otomobil dünyasının devlerinden Ferrari de 2025 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Reuters'ın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu araç için oldukça yüksek bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

2025'in sonlarına doğru çıkması planlanan elektrikli Ferrari, 500 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Günümüzde markanın ortalama 350 bin euro başlangıç fiyatına sahip olduğu göz önüne alındığında, bu oldukça astronomik bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.

500 BİN EURO ÖDEMEK YETMEYECEK

Elektrikli Ferrari için biçilen 500 bin euro fiyat sadece başlangıç seviyesini kapsıyor. Yapılacak eklemeler ve kişiselleştirmeler de kullanıcıya ekstra masraf olarak dönecek. Bu doğrultuda aracın fiyatının 500 bin euroyu da aşacağını rahatlıkla öngörebiliriz.

ELEKTRİKLİ FERRARİ İÇİN FABRİKA KURULACAK

Bir diğer iddiaya göre Ferrari, elektrikli aracı için fabrika kuracak. İtalya'nın Maranello şehrinde açılacağı belirtilen bu fabrikayla ilgili bilinenler, içten yanmalı ve hibrit modellere ev sahipliği yapacağı ve üretim kapasitesinin 20 bin olacağı bilgisiyle sınırlı.