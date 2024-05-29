İlk 'hibrit Porsche 911' piyasaya çıktı: Merakla beklenen aracın özellikleri!

29 May 2024 13:00 - Güncelleme : 29 May 2024 13:01

Tüketicilerde elektrikli otomobillere karşı pillerinin kolay yanması, düşük sürüş hızları ve içten yanmalı otomobillere göre daha az menzil kapasitesine sahip olmaları gerekçesiyle büyük bir önyargı varken, dünya devi üreticiler bu yeni teknolojiyi benimsemeye devam ediyor.

Lüks otomobil dendiğinde akla ilk gelen modellerden Porsche 911'in günün birinde elektrik motoruna sahip olacağı kimin aklına gelirdi? Evet, akla bile gelmeyecek şey başa geldi ve Alman üretici, dünyanın ilk hibrit 911'ini kamuoyuna duyurdu. Peki yeni Porsche 911 neler sunuyor?

HİBRİT PORSCHE 911, NAM-I DİĞER 'CARRERA GTS'

Motor1'in haberine göre, önceki nesle benzer tasarım unsurları taşıyan yeni 911 GTS modeli 532 beygire kadar güç üretecek; bu da mevcut Carrera GTS modelinden 59 beygir daha fazla güç üretebileceği anlamına geliyor.

3,6 litrelik sıralı altı silindirli motorla donatılan Porsche 911 GTS, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabiliyor. Ağırlık önceki modele kıyasla 50 kg artarak 1.595 kg seviyesine çıktı. Ayrıca otomobil, hibrit sistem için 1.9-kWh gibi ufak bir batarya taşıyor.

7 farklı temaya sahip 12,6 inçlik bir gösterge panelinin kullanıldığı iç mekanda tamamen dijital bir deneyim tüketicileri bekliyor. Bunun yanı sıra 10,9 inçlik bilgi-eğlence ekranı da bulunduran otomobilin maksimum hızı ise 312 km/s olarak açıklandı.

Son olarak hibrit Porsche 911 Carrera GTS, Amerika Birleşik Devletleri'nde 166 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.