İlk katlanabilir telefon üreticisi iflas etti! Samsung ve Huawei artık rakipsiz

21 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:29

Katlanabilir ekran teknolojisinin öncü firması, borçlarını ödeyemediği için iflas etti. Şirket, Samsung ve Huawei gibi devlerin gölgesinde kalmıştı.

Katlanabilir akıllı telefonlar denildiğinde akla genellikle Samsung, Huawei, Motorola ve Honor gibi devler geliyor. Ancak bu alandaki ilk girişim, Çin​ merkezli Royole Display Technology'den gelmişti. 2018 yılında piyasaya sürdüğü "Flex Pai" ile dikkat çeken şirket, sektörde öncü bir adım atsa da finansal zorluklarla baş edemedi ve iflasını ilan etti.

MAYIS AYINDA DİLEKÇE VERMİŞLERDİ

18 Kasım'da Çin'in Shenzhen Orta Halk Mahkemesi, Royole'a karşı açılan iflas​ davasını kabul etti. Şirketin varlıklarının, borçlarını karşılamaya yetmediği belirtildi. Aslında, iflas sinyalleri uzun zamandır ortadaydı. Haziran ayında alacaklılar tarafından verilen iflas dilekçesi, mayıs ayında mahkemece kabul edilmişti.

1,1 MİLYAR YATIRIM ALMIŞTI

2012 yılında kurulan Royole, aralarında AMTD grubunun da bulunduğu 18 yatırımcıdan toplamda 1,1 milyar dolar yatırım almayı başarmıştı. Şirket, Şanghay’ın Nasdaq benzeri STAR Piyasası'nda halka arz yapmayı planlıyordu ancak hissedar sorunları nedeniyle bu girişimi sonuçlanamadı.

ROYOLE ŞİRKETİ İFLAS BAYRAĞI AÇTI

Royole’un katlanabilir ekran teknolojilerine yaptığı büyük yatırımlar, piyasada sürdürülebilir bir başarı elde etmesine yetmedi. 2018'de piyasaya sürdüğü Flex Pai, dışa doğru katlanabilen tasarımıyla dikkat çekse de, ergonomik ve tasarım açısından günümüz cihazlarının oldukça gerisindeydi.

İRNOVASYON VE PAZARLAMANIN ÖNEMİ

Royole’un çöküşü, inovasyonun yanı sıra sağlam bir iş modeli ve pazarlama stratejisinin de teknoloji dünyasında ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: cybernews.com