İlk kez 1980'de yaşanmıştı: Satürn, F-16'nın 4,5 katı hızla kuyruklu yıldızı fırlattı!

05 Ağustos 2024 17:43 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:43

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Bilim insanları, Satürn ile yakın bir karşılaşmanın ardından Güneş Sistemi'nden tek yönlü olarak çıkan bir kuyruklu yıldız keşfetti. A117uUD olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, 14 Haziran 2024'te Asteroit Yeryüzü-Çarpma Son Alarm Sistemi (ATLAS) tarafından bulundu.

Araştırmacılar, kuyruklu yıldızın yörüngesini Güneş etrafında "geri sarmak" için 142 gözlem kullandı. Bu analizler, A117uUD'nin 2022'de Satürn ile karşılaştığını ve bu karşılaşmanın kuyruklu yıldızı Güneş Sistemi'nden çıkaracak şekilde yörüngesini değiştirdiğini ortaya çıkardı.

SATÜRN, KUYRUKLU YILDIZI NASIL FIRLATTI?

Satürn, A117uUD'yi yüksek derecede yassı veya eliptik bir yörüngeye sokarak yıldızlararası uzaya fırlattı. Yapılan modellere göre, kuyruklu yıldız saatte yaklaşık 10 bin 800 kilometre/sa hızla Güneş Sistemi'nden fırlatıldı. Bu hız, Lockheed Martin F-16 jet savaş uçağının en yüksek hızının yaklaşık dört buçuk katı.

Bu olay, Güneş Sistemi'nden çıkma sürecinde gözlemlenen ikinci kuyruklu yıldız olarak kaydedildi. İlk gözlemlenen kuyruklu yıldız, 9 Aralık 1980'de Jüpiter ile karşılaşarak Güneş Sistemi'nden ayrılan C/1980 E1 (Bowell) idi.

AAS'nin Araştırma Notları dergisinde yayımlanan bir makalede araştırma ekibi şöyle konuştu:

"Sonuçlarımız, A117uUD kuyruklu yıldızının durumunun, A117uUD'nin güneş dışı bir kökene sahip olma ihtimalini zayıflatan C/1980 E1 (Bowell) ile benzer olduğunu gösteriyor. Gezegen karşılaşmasının ardından gözlemlenen iki fırlatma olayının 45 yıldan az bir süre içinde meydana gelmesi, bu tür olayların nispeten sık olduğunu gösteriyor."