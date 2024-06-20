Ilya Sutskever kendi yapay zeka şirketi ile OpenAI'a rakip oldu

20 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:24

OpenAI'ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever, OpenAI'dan resmen ayrıldıktan sadece bir ay sonra Safe Superintelligence Inc. (SSI) adlı yeni bir şirket kurdu.

OpenAI'ın uzun süre Baş Bilim İnsanı olarak görev yapan Sutskever, daha önce birlikte çalıştığı Daniel Gross ve eski OpenAI mühendisi Daniel Levy'i de yanına aldı. Sutskever, OpenAI'da ise Jan Leike ile şirketin "güvenli yapay zeka" birimini yönetiyordu.

Ancak hem Sutskever hem de Leike, OpenAI yönetimiyle YZ güvenliğine nasıl yaklaşılacağı konusunda anlaşmazlığa düştükten sonra mayıs ayında şirketten ayrılmıştı. Leike şu anda rakip yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışıyor.

SUTSKEVER, YAPAY ZEKANIN RİSKLERİNE KARŞI UYARMIŞTI

Sutskever, 2023'te Leike ile yayınladığı blog yazısında, 10 yıl içinde insanlardan daha üstün bir yapay zekanın ortaya çıkabileceğini ve bu gerçekleştiğinde "her zaman iyi niyetli olmayacağını", bu yüzden de YZ'yi kontrol etmeyi ve kısıtlamayı sağlayan sistemlerin kurulmasının gerekli olduğunu belirtmişti.

Ilya Sutskever, Daniel Gross ve Daniel Levy, X hesabında yeni şirketinin kuruluşunu duyurduğu bir gönderi paylaşarak, "SSI bizim misyonumuz, ismimiz ve tüm ürün yol haritamız çünkü bizim tek odak noktamız bu" dedi ve ekledi:

"Ekibimiz, yatırımcılarımız ve iş modelimiz, SSI'ı başarmak için tamamen uyum içinde. Güvenliği ve yetenekleri birlikte ele alıyoruz ve bunları, devrim niteliğindeki mühendislik ve bilimsel atılımlarla çözülecek teknik sorunlar olarak görüyoruz.