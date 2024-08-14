IMDb, GTA 6'nın tam çıkış tarihini önce paylaştı sonra sildi

14 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:49

10 yıldan uzun bir süredir beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games'in 2023 Aralık ayında oyunun resmi fragmanını paylaşmasıyla kesinleşmişti. Şirket, GTA 6'nın çıkış tarihi olarak ise "2025 yılı" demek dışında başka hiçbir detay vermemişti.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz günlerde açıkladığı mali durum raporunda oyunu "Sonbahar 2025" döneminde piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu. Şimdi ise IMDb oyunun çıkacağı tarihi, gün ve ay bilgisiyle birlikte ortaya çıkardı.

GTA 6, EKİM 2025'TE PİYASAYA SUNULABİLİR

Filmler, diziler, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrim içi bilgi bankası olan IMDb, Grand Theft Auto VI ile ilgili sayfasında oyunun çıkış tarihinin "27 Ekim 2025" olduğunu iddia etti. Paylaşımı "gebbos11" isimli bir Reddit kullanıcısı fark etti.

Bu bilgi ise kısa bir süre sonra IMDb'nin sayfasından kaldırıldı. Bu da tarihin bir hata sonucu yazıldığını veya gerçekten doğru olduğunu düşündürüyor.

Bu arada GTA 6'nın Ekim 2025'te piyasaya sürülmesi, Take-Two'nun oyunun 2025 sonbaharında yayınlanacağını açıklamasıyla da örtüşüyor. Zaten oyun sektöründe beklentiler de (herhangi bir erteleme olmazsa) üç aşağı beş yukarı eylül - kasım arasıydı.

Ancak yine de belirli bir ay ve gün henüz Take-Two veya Rockstar tarafından resmi olarak açıklanmadığından, bu iddiaya kesin gözüyle bakılamıyor.