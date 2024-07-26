iMessage'ın yanından bile geçemiyor: WhatsApp, kullanıcı sayısını ilk kez açıkladı

26 Temmuz 2024 17:53 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:53

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp kanalında yaptığı açıklamada WhatsApp'ın 25 Temmuz itibarıyla ABD'de aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

WhatsApp'a göre Los Angeles, New York, Miami ve Seattle ülkenin en hızlı büyüyen pazarları arasında yer alıyor. Bununla birlikte şirket, Teksas'ta 10 milyondan fazla kullanıcı ile Güney eyaletlerinde de "önemli bir büyüme" yaşadığını söylüyor.

WhatsApp sözcüsü Ashley O'Reilly bir basın açıklamasında, Meta'nın mesajlaşma uygulamasını satın almasından bu yana ilk kez kullanıcılara ilişkin verileri açıkladıklarını belirterek, "(Bu veriler) halihazırda dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan mesajlaşma platformunun ABD'de nasıl muazzam bir büyüme yaşadığını gösteriyor" dedi.

META, WHATSAPP'I 2014'TE SATIN ALDI

Meta, 2014 yılında WhatsApp'ı 16 milyar dolara satın aldığından bu yana, uygulamayı ABD'de de uluslararası alanda olduğu kadar popüler hale getirmek için çok çaba sarf etti. Bunun yollarından biri de WhatsApp'ın iOS ve Android'de kullanılabilirliğinin, özellikle de platformlar arasında kullanıcılarla mesajlaşmanın ne kadar kolay olduğunun reklamını yapmak oldu.

AMERİKALILAR MESAJLAŞMADA IMESSAGE TERCİH EDİYOR

The Verge'nin haberine göre WhatsApp şu anda 180'den fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olsa da ABD'de Apple'ın iMessage'ı daha fazla tercih ediliyor.

Apple, Android ve iOS cihazları arasındaki iletişim protokolü olarak Zengin İletişim Hizmetleri'ni (RCS) kullanmaya başladığında WhatsApp'ın bu hizmetlerle rekabet etmesinin daha da zorlaşacağına inanılıyor.

RCS desteği bu sonbaharda iOS 18'e gelecek, bu da iPhone kullanıcılarının grup sohbetlerini WhatsApp'a geçirmeleri gerekmeyeceği anlamına geliyor.