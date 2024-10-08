İmkansızı başardı! Genç oyuncu, Tetris'in 'gizemli sonuna' ulaştı

08 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:01

16 yaşındaki oyuncu Michael Artiaga, popüler Tetris oyununda 255'inci seviyeye ulaşarak ve 29 milyon puan barajını aşarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Artiaga, oyunda "erişilmesi imkansız" görülen "rebirth" adlı sona ulaşmayı başardı.

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40 yıl önce piyasaya sürülen ve oyun tarihine adını altın harflerle yazdıran Tetris, yıllar boyunca milyonlarca oyuncudan ilgi gördü. Klasik oyunda bugüne kadar erişilmesi imkansız görülen bir seviyeye 16 yaşındaki Michael Artiaga ulaşmayı başardı. IGN'in haberine göre "dogplayingtetris" adıyla bilinen genç oyuncu, 255'inci seviyeyi aşarak başarıya imza attı.

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Artiaga bu rekoru Twitch​'te canlı olarak yüzlerce seyircinin önünde gerçekleştirdi. 80 dakika süren maratonda tam 3.300 satır temizleyerek oyunda "yeniden doğuş" (rebirth) olarak adlandırılan ve Tetris'teki en yüksek seviyeye ulaşan oyuncuların, oyunun en başına dönmesini ifade eden aşamaya ulaştı.

TETRİS, 155. SEVİYEDEN SONRA ÇÖKÜYORDU

Artiaga'nın 255. seviyeye ulaşması, Tetris NES'in standart versiyonuyla mümkün değildi. Zira oyun, 155. seviyeden sonra çöküyordu ve gencin, bunu engelleyen özel bir sürümünü kullanarak bu rekora ulaştığı bildirildi.

Daha önce Blu Scoti takma adıyla bilinen Willis Gibson isimli bir oyuncu, 157'nci seviyeye ulaşarak rekoru elinde tutuyordu. Öte tarafta 255. seviyeye ulaşmak, sadece seviyeleri geçmekle sınırlı kalmadı ve Artiaga puan açısından da tarihe geçti. Puanını tam 29 milyon 486 bin 164'e çıkararak, Alex Thach'ın 12 milyonluk dünya rekorunu geride bırakmış durumda.