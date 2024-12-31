İmkansızı başardılar! Matkaptan araba motoru üretildi

31 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:59

Garage 54 isimli bir YouTube kanalı, 50 şarjlı matkabı birleştirerek bir araç motoru tasarladı. Matkapların alüminyum kasnaklar ve serpantin kayışlarıyla bağlanarak tek bir şaft üzerinde güçlerini birleştirme mantığı üzerine kurulu olan bu sistemin bir aracı hareket ettirip ettiremeyeceğini yakında test edecekler.

YouTube​'da, daha önce motorlu testereden bir V-16 tasarlayan Garage 54 ekibi, sınır tanımayan projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kez toplamda 50 şarjlı matkap kullanarak araç motoru üreten ekip, "Bir otomobili hareket ettirebilir mi?" sorusunun cevabını bulmak için önümüzdeki günlerde bir test gerçekleştirecek.

50 MATKABI BİRBİRİNE BAĞLADILAR

Motor1'in aktardığına göre, Garage 54 ekibi, 50 adet kablosuz matkabı serpantin kayışları ve alüminyum kasnaklar kullanarak birleştirdi. Matkaplar, metal bir şasi üzerine hortum kelepçeleriyle sabitlendi. Sistemin çalışma prensibi ise, her matkabın gücünün tek bir şaftta birleştirilmesiyle gerçekleşiyor.

Ekip, ilk başta tüm matkapları tek bir tetikle çalıştırabilmek için elektronik sistemlerini değiştirmeyi amaçlıyordu. Ancak başarılı olamadılar ve bunun yerine daha basit bir yaklaşım tercih ettiler: Matkap bataryalarını motorlara doğrudan bağladılar ve daha sonra çıplak tellerle hepsini birbirine bağladılar. Bu yöntem sayesinde tellerin temas etmesiyle sistem çalışır hale geldi.

Yapım süreci tamamlandıktan sonra, tüm sistemin bir şaftı başarıyla döndürdüğü görüldü. Ancak bu şaftın bir aracı hareket ettirebilecek kadar güçlü olup olmadığı henüz bilinmiyor.