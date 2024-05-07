İmkansızı başardılar! Uzaya Bluetooth ile bağlantı kuruldu

07 May 2024 09:06 - Güncelleme : 07 May 2024 09:07

Güneş'i hiç böyle görmediniz! Etkileyici videoyu Avrupa Uzay Ajansı paylaştı

Güneş'i hiç böyle görmediniz! Etkileyici videoyu Avrupa Uzay Ajansı paylaştı

Hubble Network, uza Bluetooth bağlantısı kurabilen ilk şirket olarak tarihe geçti. Bu önemli başarı, şirketin teknolojisine ilişkin kritik bir doğrulama sağlayarak dünyanın herhangi bir yerinde milyonlarca cihazın bağlanma kapısını açabilir.

Şirketin başlangıcı, mart ayında SpaceX'in Transporter-10 yolculuk misyonunda iki uyduyu yörüngeye fırlatmasıyla gerçekleşti. O tarihten bu yana Hubble Network, 600 kilometre uzaktan gemideki 3,5 mm Bluetooth yongalarından sinyal aldığını doğruladı.

TEKNOLOJİ NERELERDE KULLANILACAK?

Uzay destekli Bluetooth cihazları için potansiyel sınırsız. Hubble, teknolojisinin lojistik, sığır izleme, evcil hayvanlar için akıllı tasmalar, çocuklar için GPS saatler, araç envanteri, inşaat sahaları ve toprak sıcaklığı izleme gibi pazarlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

Şirketin CEO'su Alex Haro, özellikle petrol ve gaz endüstrisi gibi günlük ağ kapsamına ihtiyaç duyan sektörlerin ilk hedef olacağını söylüyor.

Hubble'nin teknolojisi, müşterilerin cihazlarının yongalarını Hubble'nin ağına bağlamak için bir parça firmware entegre etmesiyle çalışıyor. Bu da, mevcut IoT cihazlarının güç tüketimi, işletme maliyeti ve küresel bağlantı gibi temel kısıtlamalarını aşmayı hedefliyor.

Şirketin kurucuları arasında Life360 kurucu ortağı Alex Haro, Iotera kurucusu Ben Wild ve uzay mühendisi John Kim bulunuyor.