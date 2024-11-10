İnek sütü, faydalı sanılırken hiç bilinmeyen bir zararı çıktı! Bilim insanları, özellikle kadınları uyardı

10 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:47

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre, kadınların düzenli olarak inek sütü tüketmesi, kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Çalışmada özellikle günlük süt alım miktarı arttıkça kadınlarda kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin güçlendiği gözlemlendi.

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İsveç Uppsala Üniversitesi'nden bilim insanları, inek sütünden yapılan içecekleri tüketmenin, kadınlarda kalp sağlığını tehdit edebileceğini öne süren bir araştırma yayınladı. BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, günde en az 400 ml içen kadınların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı, daha az içenlere kıyasla daha yüksek.

SÜTÜN MİKTARI ARTTIKÇA RİSK DE ARTIYOR

Araştırma kapsamında 101 bin kişiyi kapsayan iki büyük nüfus temelli çalışma incelendi. Çalışmanın tamamı boyunca her gün büyük boy latteye denk süt tüketenlerin koroner kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç dahil) risklerinin yüzde beş daha yüksek olduğu belirlendi.

Kadınların içtiği süt miktarı arttıkça, kalp risklerinin de arttığı gözlendi. Günde 600 ml süt içen kadınlar, risklerini yüzde 12 artırırken, 800 ml içtiklerinde bu oran yüzde 21'e yükseldi. Karşılaştırma için, kahve dükkanlarındaki venti boy fincanlar ortalama 600 ml sıvı içeriyor ve latte veya cappuccino gibi içeceklerde bu miktarın çoğu sütten oluşuyor.

SÜTÜN YAĞLI VEYA YAĞSIZ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL

Bilim insanlarına göre sütteki laktoz, kalbe zarar verebilecek iltihaplanmaya neden olabilecek kadar tehlikeli. Üstelik, bu risk artışı sütün yağ içeriğine bağlı olmaksızın gerçekleşiyor; yağsız, yarım yağlı veya tam yağlı süt tüketiminin aynı sonuçları verdiği görüldü.

Çalışmanın yazarı Profesör Karl Michaelsson, yaptığı açıklamada kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için sağlıklı bir beslenmenin esas olduğunu belirtti. Analizlerinin, günde 300 ml'den fazla süt alımı ile kadınlarda daha yüksek iskemik kalp hastalığı ve özellikle miyokard enfarktüsü [kalp krizi] oranları arasında bir ilişki olduğunu desteklediğini belirten Michaelsson, erkeklerde ise bu durumun söz konusu olmadığını öne sürdü.

Michaelsson, "Kadınlarda daha yüksek risk, sütün yağ içeriğinden bağımsız olarak belirgindi. Fermente edilmemiş süt yerine orta düzeyde fermente süt alımı riskleri azaltabilir" bilgisini paylaştı.