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 | Ömer Faruk Dogan

İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj merkezi açıldı: Kendi elektriğini güneşten üretiyor

İngiltere'de Winchester kentinde 160 kW hız sunan 44 adet şarj soketli istasyonu açıldı. Tesis güneşten kendi elektriğini üretiyor ve bataryalarda depoluyor akşam gündüz ürettiği araçları şarj ediyor. - Kaynak: donanimhaber.com

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İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj merkezi açıldı: Kendi elektriğini güneşten üretiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 16:49

Britanyalı elektrikli araç şarj istasyonu işletmecisi InstaVolt, İngiltere'nin en büyük ultra-hızlı şarj "Süper Merkezi"ni resmi olarak açtı. Merkezde her biri 160 kW'a kadar güç sağlayabilen 44 ultra-hızlı şarj cihazı, kendi bünyesindeki güneş enerjisi çiftliği ve batarya depolama sistemi bulunuyor.

İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj merkezi açıldı: Kendi elektriğini güneşten üretiyor

The Driven'ın haberine göre, İngiltere'nin güneyindeki Winchester şehrinde, A34 ve M3 gibi iki ana yolun yakınında stratejik bir konumda yer alan Süper Merkez, geniş araçlar ve römork çeken taşıtlar için geçişli park alanları, ekstra uzun van park yerleri ve erişilebilir şarj alanlarıyla donatıldı.

İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj merkezi açıldı: Kendi elektriğini güneşten üretiyor

Bu yapı, şirketin kendi bünyesindeki güneş enerjisi çiftliğini entegre ettiği ilk şarj merkezi olma özelliğini taşıyor. 500 kW'lık güneş enerjisi sistemi, toplamda 960 kW/4 MWh kapasiteye sahip iki batarya enerji depolama sistemine doğrudan enerji sağlıyor.

Winchester Süper Merkezi, hem kendi bünyesindeki güneş ve batarya depolama sistemiyle hem de yenilenebilir şebeke elektriğiyle çalışacak.

Winchester Süper Merkezi ayrıca sürücülerin şarj sırasında keyifli vakit geçirebilmeleri için bir dizi olanak da sunuyor: bir kahve mağazası, 7/24 tuvalet imkanları, köpek gezdirme alanı ve oyun ekipmanlarıyla donatılmış bir park sayesinde hem insanlar hem de dört ayaklı dostları enerji atabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araç nedir?
Elektrikli araç, hareket etmek için tamamen elektrik enerjisini kullanan araçlardır. İçten yanmalı motor yerine elektrik motoru bulunur ve enerjiyi şarj edilebilir bataryalardan alır.
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#Teknoloji
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